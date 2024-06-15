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Одной из главных тем ВЭФ-2024 будут технологии

Ведомости

Тема технологий станет одной из ключевых на предстоящем Восточном экономическом форуме, сообщил в своем Telegram-канале министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий – предмет постоянного внимания руководства России. А сейчас еще и важный фактор победы в СВО», – написал он.

В России, по словам министра, есть «компании-звезды, выросшие из венчура», например, VK, «Яндекс» и Ozon. Но это сервисные компании, «не создавшие прорывных технологий», а хочется, чтобы возникали «технологии масштаба лазера, транзистора, атомного реактора», подчеркнул Чекунков. 

Сейчас РФ оказалась «по одну сторону баррикад с восходящей научной супердержавой – Китаем». По данным министра, за 20 лет доля научных публикаций высокого уровня из КНР выросла в 10 раз, и сейчас составляет почти половину от общемировых, опережая США и Евросоюз. 

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2023 г. мероприятие стало рекордным по общей сумме заключенных соглашений – 3 трлн 818 млрд руб., говорил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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