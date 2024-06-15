Одной из главных тем ВЭФ-2024 будут технологии
Тема технологий станет одной из ключевых на предстоящем Восточном экономическом форуме, сообщил в своем Telegram-канале министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий – предмет постоянного внимания руководства России. А сейчас еще и важный фактор победы в СВО», – написал он.
Сейчас РФ оказалась «по одну сторону баррикад с восходящей научной супердержавой – Китаем». По данным министра, за 20 лет доля научных публикаций высокого уровня из КНР выросла в 10 раз, и сейчас составляет почти половину от общемировых, опережая США и Евросоюз.
ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2023 г. мероприятие стало рекордным по общей сумме заключенных соглашений – 3 трлн 818 млрд руб., говорил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.