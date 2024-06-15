Одной из главных тем ВЭФ-2024 будут технологии

Сейчас РФ оказалась «по одну сторону баррикад с восходящей научной супердержавой – Китаем». По данным министра, за 20 лет доля научных публикаций высокого уровня из КНР выросла в 10 раз, и сейчас составляет почти половину от общемировых, опережая США и Евросоюз.