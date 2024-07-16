Минцифры сообщило о восстановлении связи на Дальнем Востоке
Проблемы с сетью у МТС возникли из-за обрыва оптического кабеля, в результате чего случилась авария на транспортной сети. Голосовая связь частично функционировала через спутниковый резерв. «Билайн» сообщил об аварии на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном «Ростелекомом».
Сбой с отключением электропитания произошел на одном из объектов «Мегафона».
В январе в нескольких регионах произошло отключение мобильного интернета 4G. РБК со ссылкой на источники писал, что это произошло на фоне торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге. Источник издания отмечал, что это связано с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО).