Минцифры сообщило о восстановлении связи на Дальнем Востоке

В январе в нескольких регионах произошло отключение мобильного интернета 4G. РБК со ссылкой на источники писал, что это произошло на фоне торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге. Источник издания отмечал, что это связано с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО).