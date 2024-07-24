Приложение «Авито» снова стало доступно в Appstore
Приложение онлайн-платформы объявлений «Авито» вернулось в AppStore. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», – отметили в пресс-службе компании.
По состоянию на утро 24 июля приложение действительно снова можно скачать в AppStore, убедился корреспондент «Ведомостей». Причины временного ограничения доступа к сервису в компании не уточнили.
В октябре 2022 г. сервис «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина за 151 млрд руб. В декабре 2023 г. бизнесмен и ряд связанных с ним компаний были внесены в санкционные списки США. В частности, под санкции попала и Kismet Group. Действие блокирующих санкций также распространилось на все компании, в которых прямая или косвенная доля Kismet превышает 50%. Это касалось и «Авито».