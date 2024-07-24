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Приложение «Авито» снова стало доступно в Appstore

Ведомости

Приложение онлайн-платформы объявлений «Авито» вернулось в AppStore. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», – отметили в пресс-службе компании.

По состоянию на утро 24 июля приложение действительно снова можно скачать в AppStore, убедился корреспондент «Ведомостей». Причины временного ограничения доступа к сервису в компании не уточнили.

Приложение «Авито» пропало из AppStore ночью 23 июля. Причины известны не были. В компании отметили, что выясняют подробности, и посоветовали не удалять уже установленное приложение. При этом в Google Play приложение осталось доступно для скачивания.

В октябре 2022 г. сервис «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина за 151 млрд руб. В декабре 2023 г. бизнесмен и ряд связанных с ним компаний были внесены в санкционные списки США. В частности, под санкции попала и Kismet Group. Действие блокирующих санкций также распространилось на все компании, в которых прямая или косвенная доля Kismet превышает 50%. Это касалось и «Авито».

В июне 2024 г. Таврин также попал под санкции Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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