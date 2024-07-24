Приложение «Авито» снова стало доступно в Appstore

В октябре 2022 г. сервис «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина за 151 млрд руб. В декабре 2023 г. бизнесмен и ряд связанных с ним компаний были внесены в санкционные списки США. В частности, под санкции попала и Kismet Group. Действие блокирующих санкций также распространилось на все компании, в которых прямая или косвенная доля Kismet превышает 50%. Это касалось и «Авито».