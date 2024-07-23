Приложение «Авито» пропало из Appstore
Причины исчезновения приложения из магазина выясняются. Пользователям рекомендовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения», а тем, у кого приложение не установлено – использовать мобильную версию сайта.
«Детали дадим сразу, как будет больше понимания», – пообещали в пресс-службе.
14 июня россияне начали массово жаловаться на сбой в работе «Авито». В компании объяснили это тестированием системы на разные сценарии по отказоустойчивости. Из-за этого доступ к некоторым сервисам мог быть замедлен.