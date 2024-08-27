Минцифры планирует обязать крупные IT-компании инвестировать в образование
Минцифры планирует обязать крупный IT-бизнес отчислять средства на развитие профильного образования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
Средства будут выделяться в размере 5% от налоговых вычетов, получаемых через отраслевые льготы. Отчисления планируют направлять в профильные университеты. После начала работы механизма они будут обязательным условием для того, чтобы сохранить аккредитацию в реестре IT-компаний Минцифры.
Ведомство планирует уточнить критерии отбора компаний-спонсоров осенью этого года. По словам Шадаева, параметры организаций будут учитывать годовой оборот IT-бизнеса. Он добавил, что нововведение может затронуть «сотни компаний».
В июне «Ведомости» писали, что Минцифры планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вузах. Тогда Шадаев заявил, что качество обучения – это критичная проблема, поэтому Минцифры сделает так, чтобы участие предприятий было условием сохранением льгот.