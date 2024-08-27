Минцифры планирует обязать крупные IT-компании инвестировать в образование

Средства будут выделяться в размере 5% от налоговых вычетов, получаемых через отраслевые льготы. Отчисления планируют направлять в профильные университеты. После начала работы механизма они будут обязательным условием для того, чтобы сохранить аккредитацию в реестре IT-компаний Минцифры.