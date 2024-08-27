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Минцифры планирует обязать крупные IT-компании инвестировать в образование

Ведомости

Минцифры планирует обязать крупный IT-бизнес отчислять средства на развитие профильного образования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Средства будут выделяться в размере 5% от налоговых вычетов, получаемых через отраслевые льготы. Отчисления планируют направлять в профильные университеты. После начала работы механизма они будут обязательным условием для того, чтобы сохранить аккредитацию в реестре IT-компаний Минцифры.

Ведомство планирует уточнить критерии отбора компаний-спонсоров осенью этого года. По словам Шадаева, параметры организаций будут учитывать годовой оборот IT-бизнеса. Он добавил, что нововведение может затронуть «сотни компаний».

В июне «Ведомости» писали, что Минцифры планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вузах. Тогда Шадаев заявил, что качество обучения – это критичная проблема, поэтому Минцифры сделает так, чтобы участие предприятий было условием сохранением льгот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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