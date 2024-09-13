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Серийный образец вертолета Ка-32А11М совершил первый полет

Ведомости

Серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М совершил первый полет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ростеха».

Во время полета вертолет выполнил контрольное висение и ряд маневров, которые подтвердили устойчивость и управляемость машины, а также работоспособность модернизированного оборудования. Среди улучшений модернизированного Ка-32А11М силовые установки ВК-2500ПС-02, цифровой пилотажно-навигационный комплекс, новое радионавигационное оборудование, внутреннее и внешнее светотехническое оборудование вертолета. Все системы и комплектующие машины были изготовлены российскими производителями.

«Модификация Ка-32А11М обладает увеличенными возможностями при аварийно-спасательных операциях, высотно-монтажных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах», – говорится в сообщении.

29 декабря 2023 г. вертолет Ка-32А11М прошел сертификацию. Росавиация подтвердила соответствие модернизированной версии вертолета Ка-32А современным требованиям авиационных норм летной годности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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