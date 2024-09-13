Серийный образец вертолета Ка-32А11М совершил первый полет

Во время полета вертолет выполнил контрольное висение и ряд маневров, которые подтвердили устойчивость и управляемость машины, а также работоспособность модернизированного оборудования. Среди улучшений модернизированного Ка-32А11М силовые установки ВК-2500ПС-02, цифровой пилотажно-навигационный комплекс, новое радионавигационное оборудование, внутреннее и внешнее светотехническое оборудование вертолета. Все системы и комплектующие машины были изготовлены российскими производителями.