После запуска «Союз МС-26» установлен новый рекорд по количеству людей на орбите
После запуска на Международную космическую станцию (МКС) космического корабля «Союз МС-26» установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Сейчас там находятся 19 человек, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в X.
«После запуска в среду на орбите теперь находятся 19 человек - новый рекорд для человечества», – сказано в сообщении.
Предыдущий рекорд был достигнут 30 мая 2023 г. после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16». Тогда на орбите Земли находились 17 человек.
11 сентября корабль «Союз МС-26», на борту которого находились космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит, прибыл на МКС. В ходе 72-й длительной экспедиции с расчетной длительностью 202 суток запланирован выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30» и проведение научных исследований.