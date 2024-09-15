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После запуска «Союз МС-26» установлен новый рекорд по количеству людей на орбите

Ведомости

После запуска на Международную космическую станцию (МКС) космического корабля «Союз МС-26» установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Сейчас там находятся 19 человек, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в X.

«После запуска в среду на орбите теперь находятся 19 человек - новый рекорд для человечества», – сказано в сообщении.

Предыдущий рекорд был достигнут 30 мая 2023 г. после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16». Тогда на орбите Земли находились 17 человек.

11 сентября корабль «Союз МС-26», на борту которого находились космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит, прибыл на МКС. В ходе 72-й длительной экспедиции с расчетной длительностью 202 суток запланирован выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30» и проведение научных исследований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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