После запуска «Союз МС-26» установлен новый рекорд по количеству людей на орбите

После запуска на Международную космическую станцию (МКС) космического корабля «Союз МС-26» установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Сейчас там находятся 19 человек, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в X.