Ученые заявили о 500 фрагментах мусора после разрушения разгонного блока Atlas 5
После разрушения на высоте 33 400 км американского разгонного блока Atlas 5 Centaur в космосе было зафиксировано более 500 фрагментов, сообщил Институт прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) РАН.
Разгонный блок разрушился над Тихим океаном 6 сентября. Анимацию полета Centaur собрана из кадров, полученных на 22-см телескопе. По данным института, за предыдущие годы произошло несколько аналогичных взрывов на геопереходных орбитах. Это позволяет сделать вывод о «системных проблемах» компании United Launch Alliance при пассивации отработавших ступеней, говорится в сообщении института в Telegram-канале. Там отметили, что американская сторона пока не предоставила никакой информации об образовавшихся фрагментах.
В «Роскосмосе» в 2021 г. сообщали, что на околоземных орбитах находится около 7000 т космического мусора и 3000 т действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию (МКС).