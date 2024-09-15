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Ученые заявили о 500 фрагментах мусора после разрушения разгонного блока Atlas 5

Ведомости

После разрушения на высоте 33 400 км американского разгонного блока Atlas 5 Centaur в космосе было зафиксировано более 500 фрагментов, сообщил Институт прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) РАН.

Разгонный блок разрушился над Тихим океаном 6 сентября. Анимацию полета Centaur собрана из кадров, полученных на 22-см телескопе. По данным института, за предыдущие годы произошло несколько аналогичных взрывов на геопереходных орбитах. Это позволяет сделать вывод о «системных проблемах» компании United Launch Alliance при пассивации отработавших ступеней, говорится в сообщении института в Telegram-канале. Там отметили, что американская сторона пока не предоставила никакой информации об образовавшихся фрагментах.

В «Роскосмосе» в 2021 г. сообщали, что на околоземных орбитах находится около 7000 т космического мусора и 3000 т действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию (МКС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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