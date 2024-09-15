Ученые заявили о 500 фрагментах мусора после разрушения разгонного блока Atlas 5

Разгонный блок разрушился над Тихим океаном 6 сентября. Анимацию полета Centaur собрана из кадров, полученных на 22-см телескопе. По данным института, за предыдущие годы произошло несколько аналогичных взрывов на геопереходных орбитах. Это позволяет сделать вывод о «системных проблемах» компании United Launch Alliance при пассивации отработавших ступеней, говорится в сообщении института в Telegram-канале. Там отметили, что американская сторона пока не предоставила никакой информации об образовавшихся фрагментах.