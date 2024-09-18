В России намерены создать информсистему подтверждения навыков разработчиков ПО

В документе указаны меры для развития кадрового потенциала IT-отрасли, включая образование, переквалификацию новых специалистов и трудоустройство кадров. На программу заложены 41,3 млрд руб. бюджетных средств и 630 млн руб. – внебюджетных. Согласно инициативе, система «подтверждения компетенций разработчиков ПО и иных IT-специалистов» будет доступна для IT-компаний, отраслевых ассоциаций, образовательных организаций и профильных институтов развития. Ожидается, что уже в 2025 г. ею могут воспользоваться более 20 000 специалистов, к 2030 г. число пользователей увеличится до 250 000.