В России намерены создать информсистему подтверждения навыков разработчиков ПО
Правительство планирует создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную версию федпроекта «Кадры для цифровой трансформации», который со следующего года должен стать частью нацпроекта «Экономика данных».
В документе указаны меры для развития кадрового потенциала IT-отрасли, включая образование, переквалификацию новых специалистов и трудоустройство кадров. На программу заложены 41,3 млрд руб. бюджетных средств и 630 млн руб. – внебюджетных. Согласно инициативе, система «подтверждения компетенций разработчиков ПО и иных IT-специалистов» будет доступна для IT-компаний, отраслевых ассоциаций, образовательных организаций и профильных институтов развития. Ожидается, что уже в 2025 г. ею могут воспользоваться более 20 000 специалистов, к 2030 г. число пользователей увеличится до 250 000.
Предполагается, что благодаря системе государство сможет получать актуальную информацию о кадрах в отрасли, а работодатели сократят средний срок закрытия вакансий на должность разработчика.
В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что к 2030 г. число кадров в сфере IT в России планируют увеличить на 1,5 млн человек.
Внедрение системы повысит доверие к уровню компетенций IT-специалистов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. С помощью нововведения компании получат возможность быстрее находить необходимых специалистов, а квалифицированные кадры – преимущества при устройстве на работу.
Вместе с тем в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс» и другие крупные IT-компании) отметили, что государственные институты подтверждения квалификаций не всегда успевают за потребностями рынка. Отмечается, что в новой системе важно создать механизм гибкой подстройки инструментов оценки под рыночную конъюнктуру.
Сами представители IT-отрасли считают, что система может помочь ускорить подбор кадров, но не решит проблему их дефицита.
В апреле зампредседателя правительства Татьяна Голикова отмечала, что к 2030 г. российской экономике потребуется дополнительно 2,4 млн работников. Вице-премьер уточняла, что наибольшая потребность прогнозируется в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, а также научно-исследовательской инфраструктуре и IT. Именно в этих отраслях будет сосредоточено 2 млн дополнительных рабочих мест.
2 сентября «Ведомости» писали, что российские власти намерены переподготовить с 2025 по 2030 гг. 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях экономики. Задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения квалификации кадров будет реализована в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который войдет в новый нацпроект «Кадры».