Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

В России намерены создать информсистему подтверждения навыков разработчиков ПО

Ведомости

Правительство планирует создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную версию федпроекта «Кадры для цифровой трансформации», который со следующего года должен стать частью нацпроекта «Экономика данных».

В документе указаны меры для развития кадрового потенциала IT-отрасли, включая образование, переквалификацию новых специалистов и трудоустройство кадров. На программу заложены 41,3 млрд руб. бюджетных средств и 630 млн руб. – внебюджетных. Согласно инициативе, система «подтверждения компетенций разработчиков ПО и иных IT-специалистов» будет доступна для IT-компаний, отраслевых ассоциаций, образовательных организаций и профильных институтов развития. Ожидается, что уже в 2025 г. ею могут воспользоваться более 20 000 специалистов, к 2030 г. число пользователей увеличится до 250 000.

Предполагается, что благодаря системе государство сможет получать актуальную информацию о кадрах в отрасли, а работодатели сократят средний срок закрытия вакансий на должность разработчика.

В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что к 2030 г. число кадров в сфере IT в России планируют увеличить на 1,5 млн человек.

Внедрение системы повысит доверие к уровню компетенций IT-специалистов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. С помощью нововведения компании получат возможность быстрее находить необходимых специалистов, а квалифицированные кадры – преимущества при устройстве на работу.

Вместе с тем в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс» и другие крупные IT-компании) отметили, что государственные институты подтверждения квалификаций не всегда успевают за потребностями рынка. Отмечается, что в новой системе важно создать механизм гибкой подстройки инструментов оценки под рыночную конъюнктуру.

Сами представители IT-отрасли считают, что система может помочь ускорить подбор кадров, но не решит проблему их дефицита.

В апреле зампредседателя правительства Татьяна Голикова отмечала, что к 2030 г. российской экономике потребуется дополнительно 2,4 млн работников. Вице-премьер уточняла, что наибольшая потребность прогнозируется в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, а также научно-исследовательской инфраструктуре и IT. Именно в этих отраслях будет сосредоточено 2 млн дополнительных рабочих мест.

2 сентября «Ведомости» писали, что российские власти намерены переподготовить с 2025 по 2030 гг. 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях экономики. Задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения квалификации кадров будет реализована в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который войдет в новый нацпроект «Кадры».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных