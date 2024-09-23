Песков: техника Apple официально не продается и не обслуживается в России
Техника Apple официально не продается в России. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном запрете продажи техники Apple, в случае если корпорация не будет соблюдать требование о предустановке RuStore.
«Насколько я понимаю, официально у нас не продается «яблочная» техника в России. У нас нет и официального сервисного обслуживания», – заявил Песков, оговорившись, что не знает всех нюансов документа.
В июне группа депутатов и сенаторов во главе с членом комитета по информполитике, IT и связи Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи в РФ мобильных устройств без предустановленного магазина RuStore от VK. 23 сентября Горелкин заявил, что правительство поддержало инициативу.
26 июля правительство России утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.