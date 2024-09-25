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Ракета SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink

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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 20 мини-спутников Starlink, сообщается на официальной странице компании SpaceX в соцсети X.

«Вывод 20 спутников Starlink подтвержден», – говорится в сообщении. Пуск состоялся в 21:01 во вторник (в 7:01 мск в среду) с площадки Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Приблизительно через час спутники вышли на орбиту.

12 сентября ракета Falcon 9 под названием BlueBirds стартовала со станции во Флориде. Она вывела пять спутников связи на орбиту Земли. Спутники предназначены для предоставления услуг мобильной связи, всего компания планирует вывести на орбиту 243 аппарата.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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