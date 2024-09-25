Ракета SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 20 мини-спутников Starlink, сообщается на официальной странице компании SpaceX в соцсети X.
«Вывод 20 спутников Starlink подтвержден», – говорится в сообщении. Пуск состоялся в 21:01 во вторник (в 7:01 мск в среду) с площадки Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Приблизительно через час спутники вышли на орбиту.
12 сентября ракета Falcon 9 под названием BlueBirds стартовала со станции во Флориде. Она вывела пять спутников связи на орбиту Земли. Спутники предназначены для предоставления услуг мобильной связи, всего компания планирует вывести на орбиту 243 аппарата.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.