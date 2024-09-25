Ракета SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink

«Вывод 20 спутников Starlink подтвержден», – говорится в сообщении. Пуск состоялся в 21:01 во вторник (в 7:01 мск в среду) с площадки Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Приблизительно через час спутники вышли на орбиту.