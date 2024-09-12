Ракета компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи
Ракета SpaceX Falcon9 под названием BlueBirds стартовала 12 сентября со станции во Флориде, она вывела пять спутников связи на орбиту Земли. Об этом сообщает издание Space.com со ссылкой на заявление компании-производителя.
Спутники предназначены для предоставления услуг мобильной связи. Компания планирует вывести на орбиту 243 аппарата. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе во Флориде. Отмечается, что каждая BlueBird имеет коммуникационную антенну, которая при разворачивании охватывает 64 кв. м, самый большой массив, когда-либо развернутый коммерческим космическим кораблем.
12 сентября туристы миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос. Трансляция шла на странице SpaceX в X. Запуск миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди 10 сентября. Ее экипаж состоит из четырех непрофессиональных астронавтов, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.