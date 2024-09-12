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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи

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Ракета SpaceX Falcon9 под названием BlueBirds стартовала 12 сентября со станции во Флориде, она вывела пять спутников связи на орбиту Земли. Об этом сообщает издание Space.com со ссылкой на заявление компании-производителя.

Спутники предназначены для предоставления услуг мобильной связи. Компания планирует вывести на орбиту 243 аппарата. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе во Флориде. Отмечается, что каждая BlueBird имеет коммуникационную антенну, которая при разворачивании охватывает 64 кв. м, самый большой массив, когда-либо развернутый коммерческим космическим кораблем.

12 сентября туристы миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос. Трансляция шла на странице SpaceX в X. Запуск миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди 10 сентября. Ее экипаж состоит из четырех непрофессиональных астронавтов, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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