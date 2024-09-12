Ракета компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи

Спутники предназначены для предоставления услуг мобильной связи. Компания планирует вывести на орбиту 243 аппарата. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе во Флориде. Отмечается, что каждая BlueBird имеет коммуникационную антенну, которая при разворачивании охватывает 64 кв. м, самый большой массив, когда-либо развернутый коммерческим космическим кораблем.