Туристы миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос

Выход начался в 13:12 мск. Перед этим экипаж проверил скафандры, также разработанные SpaceX, на подвижность и герметичность. Корабль находится на высоте более 700 км над Землей. Ожидается, что выход в открытый космос займет около двух часов. Двое других членов экипажа Кидд Потит и Анна Менон остаются в Crew Dragon, они следят за системами жизнеобеспечения.