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Туристы миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос

Ведомости

Командир миссии Polaris Dawn Джаред Айзекман открыл люк космического корабля Crew Dragon и вышел в открытый космос. Трансляция шла на странице SpaceX в X.

Это первый в истории случай, когда в открытом космосе оказались непрофессиональные космонавты.

После того как Айзекман вернулся в Crew Dragon, в открытый космос вышла инженер SpaceX Сара Джиллис. Затем она должна будет вернуться на корабль и закрыть люк.

Выход начался в 13:12 мск. Перед этим экипаж проверил скафандры, также разработанные SpaceX, на подвижность и герметичность. Корабль находится на высоте более 700 км над Землей. Ожидается, что выход в открытый космос займет около двух часов. Двое других членов экипажа Кидд Потит и Анна Менон остаются в Crew Dragon, они следят за системами жизнеобеспечения.

Запуск миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди 10 сентября. Ее экипаж состоит из четырех непрофессиональных астронавтов, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.

Polaris Dawn – коммерческая миссия, финансируемая главой компании Shift4 Payments Айзекманом. Астронавты проведут на орбите пять дней. За это время они проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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