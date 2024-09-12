Туристы миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос
Командир миссии Polaris Dawn Джаред Айзекман открыл люк космического корабля Crew Dragon и вышел в открытый космос. Трансляция шла на странице SpaceX в X.
Это первый в истории случай, когда в открытом космосе оказались непрофессиональные космонавты.
После того как Айзекман вернулся в Crew Dragon, в открытый космос вышла инженер SpaceX Сара Джиллис. Затем она должна будет вернуться на корабль и закрыть люк.
Выход начался в 13:12 мск. Перед этим экипаж проверил скафандры, также разработанные SpaceX, на подвижность и герметичность. Корабль находится на высоте более 700 км над Землей. Ожидается, что выход в открытый космос займет около двух часов. Двое других членов экипажа Кидд Потит и Анна Менон остаются в Crew Dragon, они следят за системами жизнеобеспечения.
Запуск миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди 10 сентября. Ее экипаж состоит из четырех непрофессиональных астронавтов, трое из них летят в космос впервые. Командир миссии Джаред Айзекман уже участвовал в миссии Inspiration4.
Polaris Dawn – коммерческая миссия, финансируемая главой компании Shift4 Payments Айзекманом. Астронавты проведут на орбите пять дней. За это время они проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.