Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Прошлый масштабный сбой в работе Telegram случился 21 августа. Тогда мессенджер не обновлялся как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Функция отправки сообщений быстро восстановилась, при этом фото и видео загрузить не получалосься. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставлялись.