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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Ведомости

Около 1800 жалоб пользователей на работу мессенджера Telegram зафиксировал портал Downdetector.

Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений и медиа, а также сбоях при загрузке приложения. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Прошлый масштабный сбой в работе Telegram случился 21 августа. Тогда мессенджер не обновлялся как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Функция отправки сообщений быстро восстановилась, при этом фото и видео загрузить не получалосься. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставлялись.

До этого проблемы в работе мессенджера наблюдались 19 августа. Также с трудностями при отправке сообщений в Telegram пользователи столкнулись 12 и 13 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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