Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений и медиа, а также сбоях при загрузке приложения. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Прошлый масштабный сбой в работе Telegram случился 21 августа. Тогда мессенджер не обновлялся как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Функция отправки сообщений быстро восстановилась, при этом фото и видео загрузить не получалосься. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставлялись.
До этого проблемы в работе мессенджера наблюдались 19 августа. Также с трудностями при отправке сообщений в Telegram пользователи столкнулись 12 и 13 августа.