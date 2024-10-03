В госсекторе за первое полугодие вырос спрос на серверы для работы с ИИ
За первое полугодие 2024 г. в госсекторе вдвое вырос спрос на серверы для работы с искусственным интеллектом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя производителя вычислительной техники «Гравитон».
По информации издания, траты на серверы в первом полугодии составили 1,7 млрд руб. В «Гравитоне» рассказали, что за прошлогодний аналогичный период траты составили 930 млн руб. Опрошенные изданием участники рынка подчеркивают, что наибольший спрос приходится на видеоаналитику, в том числе и сложную, к примеру – аналитику в реальном времени. Также спрос увеличился благодаря активному использованию и развитию систем биометрических данных, утверждают эксперты. Однако, есть и сдерживающие факторы. Так, серверы для работы ИИ в основном работают на решениях иностранной Nvidia, которая при уходе из РФ ограничила доступ к своим технологиям, напоминает издание. Также в компании рассказали, что спрос на серверы для работы ИИ обеспечивается в основном крупными компаниями, такими как «Сбер» и «Яндекс».
Директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости» 9 апреля сообщал, что в России вырос спрос на мощные серверы для обучения нейросетей. Он уточнил, что в прошлом году дата-центры заработали на сдаче в аренду таких мощностей 6,6 млрд руб.