В госсекторе за первое полугодие вырос спрос на серверы для работы с ИИ

По информации издания, траты на серверы в первом полугодии составили 1,7 млрд руб. В «Гравитоне» рассказали, что за прошлогодний аналогичный период траты составили 930 млн руб. Опрошенные изданием участники рынка подчеркивают, что наибольший спрос приходится на видеоаналитику, в том числе и сложную, к примеру – аналитику в реальном времени. Также спрос увеличился благодаря активному использованию и развитию систем биометрических данных, утверждают эксперты. Однако, есть и сдерживающие факторы. Так, серверы для работы ИИ в основном работают на решениях иностранной Nvidia, которая при уходе из РФ ограничила доступ к своим технологиям, напоминает издание. Также в компании рассказали, что спрос на серверы для работы ИИ обеспечивается в основном крупными компаниями, такими как «Сбер» и «Яндекс».