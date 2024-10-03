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В госсекторе за первое полугодие вырос спрос на серверы для работы с ИИ

Ведомости

За первое полугодие 2024 г. в госсекторе вдвое вырос спрос на серверы для работы с искусственным интеллектом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя производителя вычислительной техники «Гравитон».

По информации издания, траты на серверы в первом полугодии составили 1,7 млрд руб. В «Гравитоне» рассказали, что за прошлогодний аналогичный период траты составили 930 млн руб. Опрошенные изданием участники рынка подчеркивают, что наибольший спрос приходится на видеоаналитику, в том числе и сложную, к примеру – аналитику в реальном времени. Также спрос увеличился благодаря активному использованию и развитию систем биометрических данных, утверждают эксперты. Однако, есть и сдерживающие факторы. Так, серверы для работы ИИ в основном работают на решениях иностранной Nvidia, которая при уходе из РФ ограничила доступ к своим технологиям, напоминает издание. Также в компании рассказали, что спрос на серверы для работы ИИ обеспечивается в основном крупными компаниями, такими как «Сбер» и «Яндекс».

Директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости» 9 апреля сообщал, что в России вырос спрос на мощные серверы для обучения нейросетей. Он уточнил, что в прошлом году дата-центры заработали на сдаче в аренду таких мощностей 6,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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