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В работе Telegram произошел второй за неделю сбой

Ведомости

В Telegram снова наблюдается массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса сбоев Downdetector.

На проблемы преимущественно жалуются пользователи из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Тверской и Свердловской областей. У юзеров не отправляются сообщения, не грузятся фото и видео и виснет приложение. По данным Downdetector, число жалоб уже превысило 5000.

У корреспондента «Ведомостей» также не отправляются сообщения в мессенджере и не грузится само приложение.

Это уже второй сбой в Telegram за неделю. В предыдущий раз мессенджер временно перестал работать 1 октября. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений и медиа, а также на сбои при загрузке приложения.

В конце августа в Telegram произошел еще один масштабный сбой. Тогда мессенджер не обновлялся как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Функция отправки сообщений быстро восстановилась, при этом фото и видео загрузить не получалось. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставлялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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