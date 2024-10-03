В работе Telegram произошел второй за неделю сбой
В Telegram снова наблюдается массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса сбоев Downdetector.
На проблемы преимущественно жалуются пользователи из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Тверской и Свердловской областей. У юзеров не отправляются сообщения, не грузятся фото и видео и виснет приложение. По данным Downdetector, число жалоб уже превысило 5000.
У корреспондента «Ведомостей» также не отправляются сообщения в мессенджере и не грузится само приложение.
Это уже второй сбой в Telegram за неделю. В предыдущий раз мессенджер временно перестал работать 1 октября. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений и медиа, а также на сбои при загрузке приложения.
В конце августа в Telegram произошел еще один масштабный сбой. Тогда мессенджер не обновлялся как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Функция отправки сообщений быстро восстановилась, при этом фото и видео загрузить не получалось. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставлялись.