В работе Telegram произошел второй за неделю сбой

В конце августа в Telegram произошел еще один масштабный сбой. Тогда мессенджер не обновлялся как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Функция отправки сообщений быстро восстановилась, при этом фото и видео загрузить не получалось. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставлялись.