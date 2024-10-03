Максут Шадаев назначен на должность замглавы совета директоров «Ростелекома»

Агентство отмечает, что эта должность появилась в компании впервые. 2 октября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев был избран председателем совета директоров «Ростелекома». Его избрали на годовом общем собрании акционеров 16 сентября. По результатам заседания помимо избрания Медведева сформированы четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Участники определили их персональный состав и председателей.