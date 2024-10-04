Telegram объяснил сбои возросшей нагрузкой из-за обострения на Ближнем Востоке
Мессенджер Telegram объяснил недавние сбои возросшей нагрузкой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение площадка разместила в своем официальном канале.
«Из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями с доступом к медиа», – сказано в сообщении.
Telegram извинился за возникшие неудобства и сообщил, что мессенджер доступен в большинстве стран. Утверждается, что все проблемы полностью устранены.
На этой неделе сбои в работе мессенджера фиксировались 1 и 3 октября. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сообщений и медиа, а также на сбои при загрузке приложения. В России 3 октября жалобы чаще всего поступали от пользователей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Тверской и Свердловской областей.