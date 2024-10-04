Telegram объяснил сбои возросшей нагрузкой из-за обострения на Ближнем Востоке

На этой неделе сбои в работе мессенджера фиксировались 1 и 3 октября. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сообщений и медиа, а также на сбои при загрузке приложения. В России 3 октября жалобы чаще всего поступали от пользователей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Тверской и Свердловской областей.