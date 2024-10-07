СМИ: сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке

В предыдущий раз ресурсы ВГТРК – платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру» – подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы». Работу сервисов восстановили менее чем за час, хакеры не смогли получить доступа к серверам и контенту.