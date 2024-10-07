СМИ: сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке
Онлайн-вещание и внутренние сервисы компании ВГТРК подверглись DDoS-атаке. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник.
По словам собеседника, проблема «очень серьезная». Он отметил, что также в редакциях ВГТРК пропали интернет и телефония. Кроме того, с серверов якобы стерты все данные, включая резервные копии. В самой компании отказались давать комментарий изданию.
«Ведомости» направили запрос в холдинг ВГТРК.
На платформе «Смотрим» нет доступа к прямому эфиру телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура». При этом эфирное вещание продолжает работать, убедился корреспондент «Ведомостей».
В предыдущий раз ресурсы ВГТРК – платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру» – подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы». Работу сервисов восстановили менее чем за час, хакеры не смогли получить доступа к серверам и контенту.