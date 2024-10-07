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СМИ: сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке

Ведомости

Онлайн-вещание и внутренние сервисы компании ВГТРК подверглись DDoS-атаке. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, проблема «очень серьезная». Он отметил, что также в редакциях ВГТРК пропали интернет и телефония. Кроме того, с серверов якобы стерты все данные, включая резервные копии. В самой компании отказались давать комментарий изданию.

«Ведомости» направили запрос в холдинг ВГТРК.

На платформе «Смотрим» нет доступа к прямому эфиру телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура». При этом эфирное вещание продолжает работать, убедился корреспондент «Ведомостей».

В предыдущий раз ресурсы ВГТРК – платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру» – подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы». Работу сервисов восстановили менее чем за час, хакеры не смогли получить доступа к серверам и контенту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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