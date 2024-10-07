Отстыковку Crew Dragon с российским космонавтом от МКС перенесли на 10 октября

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным отправился на орбиту в начале марта в рамках перекрестных полетов на МКС. Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 5 марта. Вместе с Гребенкиным на МКС доставили астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс. Изначально отстыковка была намечена на 8 октября.