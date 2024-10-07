Отстыковку Crew Dragon с российским космонавтом от МКС перенесли на 10 октября
Отстыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 от Международной космической станции (МКС) перенесена на 10 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соцсети X.
«NASA и SpaceX в связи с погодными условиями планируют отстыковку миссии Crew-8 от МКС не ранее 3:05 по времени восточного побережья (10:05 мск) в четверг, 10 октября», – говорится в сообщении.
Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным отправился на орбиту в начале марта в рамках перекрестных полетов на МКС. Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 5 марта. Вместе с Гребенкиным на МКС доставили астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс. Изначально отстыковка была намечена на 8 октября.
Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. Ранее на станцию на американском корабле летали российские космонавты Анна Кикина (в составе экипажа миссии Crew-5), Андрей Федяев (Crew-6) и Константин Борисов (Crew-7). В состав экипажа миссии Crew-9 вошел специалист по полетам «Роскосмоса» Александр Горбунов.