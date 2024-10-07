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Отстыковку Crew Dragon с российским космонавтом от МКС перенесли на 10 октября

Ведомости

Отстыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 от Международной космической станции (МКС) перенесена на 10 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соцсети X.

«NASA и SpaceX в связи с погодными условиями планируют отстыковку миссии Crew-8 от МКС не ранее 3:05 по времени восточного побережья (10:05 мск) в четверг, 10 октября», – говорится в сообщении.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным отправился на орбиту в начале марта в рамках перекрестных полетов на МКС. Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 5 марта. Вместе с Гребенкиным на МКС доставили астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс. Изначально отстыковка была намечена на 8 октября.

Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. Ранее на станцию на американском корабле летали российские космонавты Анна Кикина (в составе экипажа миссии Crew-5), Андрей Федяев (Crew-6) и Константин Борисов (Crew-7). В состав экипажа миссии Crew-9 вошел специалист по полетам «Роскосмоса» Александр Горбунов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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