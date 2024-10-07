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В Кремле не знают о разработке игры по мотивам спецоперации

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обладает информацией о разработке компьютерной игры, сценарий которой связан со спецоперацией. Соответствующее заявление он сделал во время ежедневного брифинга.

«Я ничего не могу сказать. Я просто не обладаю информацией, кто это делает, в чем задумка. Поэтому я ничего не могу сказать на этот счет», – сказал он.

6 октября «Известия» писали, что в России при содействии Минобороны разрабатывается игра по мотивам спецоперации. Она представляет собой стратегию в реальном времени, в которой есть элементы тактической игры. По информации издания, создателем проекта является «Отряд 22: ZOV», а консультантом – герой России Владислав Головин с позывным «Струна». Предполагается, что игра выйдет в конце 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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