В Кремле не знают о разработке игры по мотивам спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обладает информацией о разработке компьютерной игры, сценарий которой связан со спецоперацией. Соответствующее заявление он сделал во время ежедневного брифинга.
«Я ничего не могу сказать. Я просто не обладаю информацией, кто это делает, в чем задумка. Поэтому я ничего не могу сказать на этот счет», – сказал он.
6 октября «Известия» писали, что в России при содействии Минобороны разрабатывается игра по мотивам спецоперации. Она представляет собой стратегию в реальном времени, в которой есть элементы тактической игры. По информации издания, создателем проекта является «Отряд 22: ZOV», а консультантом – герой России Владислав Головин с позывным «Струна». Предполагается, что игра выйдет в конце 2024 г.