«Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон»

Надвигающийся на западное побережье США ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 г. и даже «Катрины» 2005, который считается самым разрушительным в истории США. Тогда погибли более 1800 человек, ущерб составил $125 млрд.