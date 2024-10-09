«Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон»
«Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон», который приближается к американскому штату Флорида. Кадр опубликован в Telegram-канале госкорпорации.
Снимок урагана сделал спутник «Электро-Л».
Надвигающийся на западное побережье США ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 г. и даже «Катрины» 2005, который считается самым разрушительным в истории США. Тогда погибли более 1800 человек, ущерб составил $125 млрд.
Урагану «Милтон» присвоена высшая пятая категория по шкале Саффира–Симпсона, согласно которой его скорость может достигать 157 миль/ч и выше. Ожидаются сильный ветер, ливни и наводнения. Кроме того, есть риск возникновения торнадо.
По прогнозам синоптиков, «Милтон» обрушится на штат Флорида вечером 9 октября или утром следующего дня. Он пройдет через центральное побережье Мексиканского залива во Флориде, а затем переместится с восточного побережья штата в Атлантический океан.