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Fortinet: в Мексике совершается больше половины кибератак в Латинской Америке

Ведомости

На Мексику пришлось больше половины всех кибератак, зарегистрированных в Латинской Америке в первой половине 2024 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Fortinet (FTNT.O).

Согласно отчету Fortinet, в Мексике за первую половину 2024 г. было совершено 31 млрд попыток киберпреступлений. Это связано с тем, что латиноамериканская страна коммерчески связана с США, считают эксперты.

Процессинговые компании, связанные с США, становятся жертвами атак программ-вымогателей с целью получения выкупов.

В 2023 г. показатель кибератак составлял 94 млрд киберпреступлений, что ниже показателя 2024 г., но аналитики продолжают считать, что уровень киберпреступности остается «очень высоким».

Компания Fortinet заявила, что надеется на принятие Мексикой закона о кибербезопасности для защиты от кибератак в течение следующих двух лет. На прошлой неделе президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала создать центр кибербезопасности и искусственного интеллекта в течение своего срока, но не упомянула о законе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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