Fortinet: в Мексике совершается больше половины кибератак в Латинской Америке

Компания Fortinet заявила, что надеется на принятие Мексикой закона о кибербезопасности для защиты от кибератак в течение следующих двух лет. На прошлой неделе президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала создать центр кибербезопасности и искусственного интеллекта в течение своего срока, но не упомянула о законе.