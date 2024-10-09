Fortinet: в Мексике совершается больше половины кибератак в Латинской Америке
На Мексику пришлось больше половины всех кибератак, зарегистрированных в Латинской Америке в первой половине 2024 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Fortinet (FTNT.O).
Согласно отчету Fortinet, в Мексике за первую половину 2024 г. было совершено 31 млрд попыток киберпреступлений. Это связано с тем, что латиноамериканская страна коммерчески связана с США, считают эксперты.
Процессинговые компании, связанные с США, становятся жертвами атак программ-вымогателей с целью получения выкупов.
В 2023 г. показатель кибератак составлял 94 млрд киберпреступлений, что ниже показателя 2024 г., но аналитики продолжают считать, что уровень киберпреступности остается «очень высоким».
Компания Fortinet заявила, что надеется на принятие Мексикой закона о кибербезопасности для защиты от кибератак в течение следующих двух лет. На прошлой неделе президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала создать центр кибербезопасности и искусственного интеллекта в течение своего срока, но не упомянула о законе.