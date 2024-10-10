Хакеры взломали Internet Archive

Кале заявил о DDoS-атаке (перегрузке сервера для скрытия попытки взлома). По информации The Verge, при заходе на сайт программы в течение нескольких часов висело сообщение от хакеров, которые сообщали об утечке данных пользователей. На настоящий момент сайт недоступен, а сообщение удалено.