Хакеры взломали Internet Archive
На сайт Wayback Machine, принадлежащий некоммерческой организации Internet Archive, произошла хакерская атака, сообщил основатель платформы Брюстер Кале в X. По информации СМИ, произошла утечка данных более 31 млн пользователей.
Кале заявил о DDoS-атаке (перегрузке сервера для скрытия попытки взлома). По информации The Verge, при заходе на сайт программы в течение нескольких часов висело сообщение от хакеров, которые сообщали об утечке данных пользователей. На настоящий момент сайт недоступен, а сообщение удалено.
Джейсон Скотт, архивариус и куратор программного обеспечения Internet Archive, сказал, что хакеры совершили атаку «просто потому что могли», сообщило издание. Кале заявил, в свою очередь, что был осуществлен взлом данных, содержащих имена пользователей, адреса их электронной почты и пароли.