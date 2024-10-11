В Telegram появилась функция поддержки онлайн-трансляций с Android-систем

RTMP – протокол потоковой передачи данных, в основном используемый для передачи потокового видео и аудиопотоков с веб-камер через интернет. В обновлении также были добавлены функции отправки виртуальных подарков после оплаты внутренней валютой Stars и платной рассылки сообщений для верификации со стороны бизнеса. В частности, бизнес-платформы в Telegram теперь могут подключить функцию отправки сообщений для верификации пользователей за 0,01$ за СМС. Также было дополнено меню «жалоб», где появились новые категории для маркировки контента.