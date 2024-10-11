В Telegram появилась функция поддержки онлайн-трансляций с Android-систем
В обновлении Telegram появилась функция поддержки онлайн-трансляций с устройств на базе Android через интернет-протокол RTMP. Пользователи с Android ОС могут сгенерировать «ключ» в мессенджере и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, таких как OBS Studio или XSplit Broadcaster.
RTMP – протокол потоковой передачи данных, в основном используемый для передачи потокового видео и аудиопотоков с веб-камер через интернет. В обновлении также были добавлены функции отправки виртуальных подарков после оплаты внутренней валютой Stars и платной рассылки сообщений для верификации со стороны бизнеса. В частности, бизнес-платформы в Telegram теперь могут подключить функцию отправки сообщений для верификации пользователей за 0,01$ за СМС. Также было дополнено меню «жалоб», где появились новые категории для маркировки контента.
Основатель и владелец мессенджера Павел Дуров 8 октября анонсировал еще ряд функций, которые пока не представлены в Telegram. Среди них – возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.
Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.