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В Telegram появилась функция поддержки онлайн-трансляций с Android-систем

Ведомости

В обновлении Telegram появилась функция поддержки онлайн-трансляций с устройств на базе Android через интернет-протокол RTMP. Пользователи с Android ОС могут сгенерировать «ключ» в мессенджере и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, таких как OBS Studio или XSplit Broadcaster.

RTMP – протокол потоковой передачи данных, в основном используемый для передачи потокового видео и аудиопотоков с веб-камер через интернет. В обновлении также были добавлены функции отправки виртуальных подарков после оплаты внутренней валютой Stars и платной рассылки сообщений для верификации со стороны бизнеса. В частности, бизнес-платформы в Telegram теперь могут подключить функцию отправки сообщений для верификации пользователей за 0,01$ за СМС. Также было дополнено меню «жалоб», где появились новые категории для маркировки контента.

Основатель и владелец мессенджера Павел Дуров 8 октября анонсировал еще ряд функций, которые пока не представлены в Telegram. Среди них – возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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