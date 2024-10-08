Павел Дуров анонсировал очередные обновления в Telegram
Будущие обновления мессенджера Telegram включают пять улучшений для подарков, три – для хэштегов, возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
«И все это всего за один день. Неудивительно, что команда Telegram определила, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями, и внесла свой вклад практически во все инновации в сфере коммуникаций», – похвалил Дуров своих коллег.
Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta
Появление подарков Дуров анонсировал 6 октября. Получатели подарков могут выбрать, отображать ли их в своих профилях или продавать за звезды.