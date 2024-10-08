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Павел Дуров анонсировал очередные обновления в Telegram

Ведомости

Будущие обновления мессенджера Telegram включают пять улучшений для подарков, три – для хэштегов, возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«И все это всего за один день. Неудивительно, что команда Telegram определила, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями, и внесла свой вклад практически во все инновации в сфере коммуникаций», – похвалил Дуров своих коллег.

Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.

Появление подарков Дуров анонсировал 6 октября. Получатели подарков могут выбрать, отображать ли их в своих профилях или продавать за звезды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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