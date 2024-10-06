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Дуров заявил о появлении подарков в Telegram

Ведомости

Пользователи мессенджера Telegram получат возможность дарить подарки, которые получатели смогут продавать за звезды. О запуске обновлений сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Подарки – отличный способ поздравить своих близких с важными событиями. Получатели подарков могут выбрать, отображать ли их в своих профилях или продавать за звезды», – написал он. 

Звезды можно использовать в том числе для поддержки авторов контента и покупки услуг в мини-приложениях, говорится также в статье Telegram. Сами подарки выглядят как анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение.

Некоторые подарки, как указал предприниматель, выпускаются в ограниченном количестве, а до конца года Telegram представит возможность конвертировать их в NFT на основе TON. После этого, по словам Дурова, пользователи смогут выставлять на аукцион и торговать этими «токенизированными» подарками вне Telegram, а право собственности будет зафиксировано в блокчейне.

6 октября Telegram запускает и другие функции, о них основатель мессенджера пообещал рассказать в отдельной публикации.

Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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