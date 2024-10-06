Дуров заявил о появлении подарков в Telegram
Пользователи мессенджера Telegram получат возможность дарить подарки, которые получатели смогут продавать за звезды. О запуске обновлений сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
«Подарки – отличный способ поздравить своих близких с важными событиями. Получатели подарков могут выбрать, отображать ли их в своих профилях или продавать за звезды», – написал он.
Звезды можно использовать в том числе для поддержки авторов контента и покупки услуг в мини-приложениях, говорится также в статье Telegram. Сами подарки выглядят как анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение.
Некоторые подарки, как указал предприниматель, выпускаются в ограниченном количестве, а до конца года Telegram представит возможность конвертировать их в NFT на основе TON. После этого, по словам Дурова, пользователи смогут выставлять на аукцион и торговать этими «токенизированными» подарками вне Telegram, а право собственности будет зафиксировано в блокчейне.
6 октября Telegram запускает и другие функции, о них основатель мессенджера пообещал рассказать в отдельной публикации.
Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.