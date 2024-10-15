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Шаскольский объяснил штраф в 3 млрд рублей в отношении МТС

Ведомости

МТС имеет достаточно высокую прибыль и поэтому повышение цены тарифов является экономически необоснованным, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Таким образом он объяснил штраф в отношении МТС в размере 3 млрд руб.

«Он [тариф] признан экономически необоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным ФАС, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей, считает ФАС. 

В результате 3 октября ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства в связи с необоснованным повышением тарифов на связь, а 14 октября предписала МТС перечислить в федеральный бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода и снизить тарифы. 

Представитель МТС говорил «Ведомостям» после возбуждения дела ФАС в мае этого года, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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