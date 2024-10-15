Шаскольский объяснил штраф в 3 млрд рублей в отношении МТС
МТС имеет достаточно высокую прибыль и поэтому повышение цены тарифов является экономически необоснованным, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Таким образом он объяснил штраф в отношении МТС в размере 3 млрд руб.
«Он [тариф] признан экономически необоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По данным ФАС, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей, считает ФАС.
В результате 3 октября ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства в связи с необоснованным повышением тарифов на связь, а 14 октября предписала МТС перечислить в федеральный бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода и снизить тарифы.
Представитель МТС говорил «Ведомостям» после возбуждения дела ФАС в мае этого года, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети.