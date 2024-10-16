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Ассоциация по кибербезопасности КНР призвала провести проверку продукции Intel

Ведомости

Продукция американской компании Intel должна быть проверена на предмет кибербезопасности, заявили в ассоциации кибербезопасности КНР (CSAC), пишет The Wall Street Journal.

CSAC опубликовала заявление в китайских социальных сетях. WSJ отмечает, что ассоциация не имеет юридических полномочий проводить подобные проверки и эти полномочия принадлежат администрации киберпространства Китая (CAC). При этом CAC может инициировать такую проверку после публикации.

В ассоциацию входят учреждения, предприятия и лица, связанные с кибербезопасностью.

27 сентября Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что власти США выделят американскому производителю процессоров Intel $8,5 млрд до конца 2024 г. Как отмечало агентство Reuters, в марте президент Джо Байден уже выделил Intel почти $20 млрд в виде грантов и займов на развитие производства передовых чипов и стимулирование внутреннего производства полупроводников.

В то же время, как писала WSJ со ссылкой на источники, американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратился к производителю чипов Intel с предложением о поглощении. Предложение о поглощении поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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