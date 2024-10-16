Ассоциация по кибербезопасности КНР призвала провести проверку продукции Intel
Продукция американской компании Intel должна быть проверена на предмет кибербезопасности, заявили в ассоциации кибербезопасности КНР (CSAC), пишет The Wall Street Journal.
CSAC опубликовала заявление в китайских социальных сетях. WSJ отмечает, что ассоциация не имеет юридических полномочий проводить подобные проверки и эти полномочия принадлежат администрации киберпространства Китая (CAC). При этом CAC может инициировать такую проверку после публикации.
В ассоциацию входят учреждения, предприятия и лица, связанные с кибербезопасностью.
27 сентября Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что власти США выделят американскому производителю процессоров Intel $8,5 млрд до конца 2024 г. Как отмечало агентство Reuters, в марте президент Джо Байден уже выделил Intel почти $20 млрд в виде грантов и займов на развитие производства передовых чипов и стимулирование внутреннего производства полупроводников.
В то же время, как писала WSJ со ссылкой на источники, американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратился к производителю чипов Intel с предложением о поглощении. Предложение о поглощении поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю.