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Силуанов: РФ должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году

Ведомости

Россия должна к 2030 г. войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы.

«Мы планируем войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации, в семь раз нарастив плотность промышленных роботов. Для этих целей предусмотрены ресурсы от 10 млрд руб. в 2025 г. до 53 млрд руб. в 2027 г.», – уточнил Силуанов.

14 мая заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов сообщил, что к 2030 г. на российских предприятиях должно появиться более 94 000 роботов. По его словам, в прошлом году на предприятиях было внедрено лишь 11 000 роботов.

К концу этого года в промышленности должно работать уже 14 400 роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов, Львов назвал Пермский край, Челябинскую область и Татарстан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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