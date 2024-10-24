Силуанов: РФ должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году
Россия должна к 2030 г. войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы.
«Мы планируем войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации, в семь раз нарастив плотность промышленных роботов. Для этих целей предусмотрены ресурсы от 10 млрд руб. в 2025 г. до 53 млрд руб. в 2027 г.», – уточнил Силуанов.
14 мая заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов сообщил, что к 2030 г. на российских предприятиях должно появиться более 94 000 роботов. По его словам, в прошлом году на предприятиях было внедрено лишь 11 000 роботов.
К концу этого года в промышленности должно работать уже 14 400 роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов, Львов назвал Пермский край, Челябинскую область и Татарстан.