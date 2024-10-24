Силуанов: РФ должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году

К концу этого года в промышленности должно работать уже 14 400 роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов, Львов назвал Пермский край, Челябинскую область и Татарстан.