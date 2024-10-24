Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

Почти 26 млн сим-карт российских операторов связи были выданы иностранным гражданам, что составляет 8% от общей абонентской базы страны, сообщал замглавы Роскомнадзора Олег Терляков. С 2023 г. ведомство выявило 94 млн нарушений в государственной системе, которая осуществляет мониторинг соблюдения операторами связи требований по проверке сведений об абонентах. Из них больше всего приходятся на несоответствие данных госсистеме миграционного учета, писали «Ведомости».