Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев
Роскомнадзор (РКН) заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, которые вовремя не прошли проверку данных. Об этом сообщил представитель ведомства в кулуарах форума «Спектр-2024».
«4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Роскомнадзора также сообщил, что на данный момент повторную идентификацию в офисах операторов сотовой связи прошли 3,8 млн иностранцев. По данным ведомства, они в общей сложности владеют 8,2 млн номеров.
Почти 26 млн сим-карт российских операторов связи были выданы иностранным гражданам, что составляет 8% от общей абонентской базы страны, сообщал замглавы Роскомнадзора Олег Терляков. С 2023 г. ведомство выявило 94 млн нарушений в государственной системе, которая осуществляет мониторинг соблюдения операторами связи требований по проверке сведений об абонентах. Из них больше всего приходятся на несоответствие данных госсистеме миграционного учета, писали «Ведомости».