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Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, которые вовремя не прошли проверку данных. Об этом сообщил представитель ведомства в кулуарах форума «Спектр-2024».

«4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Роскомнадзора также сообщил, что на данный момент повторную идентификацию в офисах операторов сотовой связи прошли 3,8 млн иностранцев. По данным ведомства, они в общей сложности владеют 8,2 млн номеров.

Почти 26 млн сим-карт российских операторов связи были выданы иностранным гражданам, что составляет 8% от общей абонентской базы страны, сообщал замглавы Роскомнадзора Олег Терляков. С 2023 г. ведомство выявило 94 млн нарушений в государственной системе, которая осуществляет мониторинг соблюдения операторами связи требований по проверке сведений об абонентах. Из них больше всего приходятся на несоответствие данных госсистеме миграционного учета, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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