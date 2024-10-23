Иностранцы используют 26 млн сим-карт российских операторов связи

С 2025 г. начнет действовать закон, согласно которому при заключении договора на оказание услуг связи оператор обязан будет проверять количество сим-карт у абонента. Новые правила вступят в силу для иностранцев с 1 января 2025 г., а для иностранцев – с 1 апреля 2025 г. Если число сим-карт больше 20 для россиян и больше 10 для иностранцев, оператор будет не вправе оказывать абоненту услугу связи по новой карте. Узнать количество номеров, оформленных на абонента, можно будет на Госуслугах.