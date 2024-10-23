Иностранцы используют 26 млн сим-карт российских операторов связи

Иностранцы используют 26 млн сим-карт российских операторов связиЭто 8% от активной абонентской базы страны
Почти 26 млн сим-карт российских операторов связи были выданы иностранным гражданам. Это 8% от общей абонентской базы страны, заявил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2024» в Сочи. Со вступлением в силу нового законодательства в начале 2025 г. они все должны быть идентифицированы, напомнил он, а количество номеров, выданных иностранцу, не должно превышать 10.
«На текущий момент в системе КСИМ [госсистема, которая осуществляет мониторинг соблюдения операторами связи требований по проверке сведений об абонентах] содержится 317 млн активных сим-карт, 209 млн из которых принадлежат гражданам РФ, а 26 млн номеров – иностранцам», – заявил он. Согласно его презентации, вся эта масса номеров принадлежат 11,9 млн граждан иностранных государств.
Всего с 2023 г. в КСИМ Роскомнадзор выявил 94 млн нарушений, из которых больше всего 33,5 млн приходится на несоответстве данных с государственной системой миграционного учета, сообщил Терляков. При этом, по данным службы, почти 25 000 абонентов-россиян в настоящее время имеют более 20 сим-карт каждый. В общей сложности они владеют 5,3 млн мобильных номеров.
С 2025 г. начнет действовать закон, согласно которому при заключении договора на оказание услуг связи оператор обязан будет проверять количество сим-карт у абонента. Новые правила вступят в силу для иностранцев с 1 января 2025 г., а для иностранцев – с 1 апреля 2025 г. Если число сим-карт больше 20 для россиян и больше 10 для иностранцев, оператор будет не вправе оказывать абоненту услугу связи по новой карте. Узнать количество номеров, оформленных на абонента, можно будет на Госуслугах.
Как правило, именно иностранцы оформляют на себя огромное количество сим-карт, поскольку способов их проверки пока что нет, так как нет, например, доступа к иностранным базам паспортов, объясняет генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Зачастую один иностранный гражданиин оформляет на себя сразу несколько десятков или сотен сим-карт, которые потом выдает коллегам, уточняет он.
Сейчас нет проблемы с регистрацией множества сим-карт на одного абонента, подтверждает аналитик Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Однако с 2025 г. ограничения по количеству сим-карт, которые смогут регистрировать на себя граждане РФ и иностранные граждане, подразумевают совокупное число номеров на всех операторов, уточнил представитель «Билайна».
Для этого оператору потребуется доступ к данным о том, сколько сим-карт уже оформлено на те или иные паспортные данные, ведь ранее оператор знал только о «своих» картах, подчеркивает Бойко. «Это потребует как организационных изменений, так и коррекции сервисного ПО, которым пользуются сотрудники операторов. Из-за централизации данных о номерах, выданных абоненту, вырастет риск утечки данной информации», – предупредил он.
Изменения в законодательстве, касающиеся иностранцев, требуют колоссальной проработки, обращает внимание представитель T2. Самый сложный вопрос заключается в отсутствии подзаконных актов, которые должны появиться в IV квартале этого года, тогда как новые правила для иностранных граждан должны заработать с начала года, говорит он.
«Предстоит решить вопрос со сверкой биометрии – сейчас вырисовывается достаточно сложный клиентский путь: иностранец получает СНИЛС, регистрируется на Госуслугах, сдает биометрию, подтверждает ее для заключения договора. Предстоит оснастить салоны связи системами для проведения этой сверки. Требуется сложная интеграция наших систем для всех этапов верификации: подтверждение достоверности сведений с использованием государственных информационных систем, проверка количества карт через КСИМ и уведомление в Единый портал Госуслуг о начале оказания услуг. Нам хотелось бы, чтобы на регуляторном уровне учитывалась эта сложность», – перечисляет он.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.