Минцифры хочет запретить рекламные обзвоны

Законодательные инициативы, направленные на борьбу со спамом и мошенничеством, требуют детального анализа, заявил представитель «Билайна». Он также добавил, что оператор использует собственную антифрод-систему, которая включает в себя механизмы машинного обучения для анализа и фильтрации вызовов. Впрочем, сама по себе антифрод-система не призвана бороться со спамом, такие фильтры создавались для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров.