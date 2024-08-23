Минцифры хочет запретить рекламные обзвоны

Минцифры хочет запретить рекламные обзвоныСейчас в России в год совершается несколько десятков миллиардов спам-звонков
Минцифры планирует в сентябре внести в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-звонков, сообщил ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева. Он отметил, что уверен в принятии документа.
Шадаев анонсировал разработку данного законопроекта еще в апреле 2024 г. на конференции «Телеком будущего». «Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», – говорил он тогда. Он также отмечал: «Сейчас самое главное – ввести запрет, потом будем думать над ответственностью».
Законодательные инициативы, направленные на борьбу со спамом и мошенничеством, требуют детального анализа, заявил представитель «Билайна». Он также добавил, что оператор использует собственную антифрод-систему, которая включает в себя механизмы машинного обучения для анализа и фильтрации вызовов. Впрочем, сама по себе антифрод-система не призвана бороться со спамом, такие фильтры создавались для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров.
В 2023 г. число спам-звонков клиентам МТС в России выросло более чем на треть до 8 млрд, отчитывался оператор в январе. По оценке генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, общее количество спам-звонков у всех телекомоператоров за прошлый год можно оценить примерно в 30 млрд, а в 2024 г. можно ожидать рост их числа на 30%.
Разрабатываемый Минцифры законопроект позволит наказывать лиц и организации, которые занимаются массовыми спам-звонками, говорит аналитик телеграм-канала @abloud62 Алексей Бойко. Это вряд ли решит проблему спам-звонков на 100%, считает эксперт, но позволит несколько снизить их интенсивность. При этом с технической точки зрения у операторов в целом для этого достаточно существующих возможностей — система «Антифрод», а также ИИ-системы операторов, позволяющие идентифицировать спам-обзвоны по отличиям в профилях вызовов этого типа.
Идея о запрете массовых спам-звонков хорошая, но вопрос в определении того, что является спам-звонком, говорит Кусков. «Например, звонок десяти гражданам – это спам или нет? Или обзвон клиентов компании, имеющих карту лояльности? Должно быть четкое понимание, а его нет», – поясняет он.
При обсуждении данной инициативы возникает проблема серых сим-карт, продолжает Кусков. Их доля снижается, но такие сим-карты по-прежнему есть, процесс идентификации пользователей не завершен. По его словам, около пяти миллионов сим-карт до сих пор не идентифицированы и с помощью них можно устраивать подобные звонки. «Надеюсь, нововведения, связанные с биометрией, сверка паспортных данных с базой МВД положат конец серым сим-картам», – заключил Кусков.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила покупки сим-карт иностранцами. Там устанавливается обязанность операторов связи верифицировать сведения об абоненте до начала оказания услуг. Для иностранных граждан вводится обязательная сдача биометрии при покупке сим-карты и запрет на заключение договора об оказании услуг связи через интернет. Оператор будет обязан через «Госуслуги» уведомлять гражданина о зарегистрированных на его имя сим-картах. Пользователь также через «Госуслуги» сможет приостановить их обслуживание.
Кроме того, вводится ограничение на количество зарегистрированных на физических лиц номеров: для иностранных граждан – не более 10, для россиян – не более 20. Устанавливается также запрет для владельцев мессенджеров доставлять звонки и сообщения с неизвестных номеров.