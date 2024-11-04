FT: Уолл-Стрит предоставила $11 млрд займов компаниям на ИИ-чипы от Nvidia

В частности, займы получили Blackstone, Pimco, Carlyle и BlackRock. За последний год ряд эти компании создали «новый прибыльный рынок», пишет газета, предоставляя облачные площадки для вычислений создающих ИИ-продукты компаниям. По информации издания, Уолл-Стрит занялась предоставлением займов для уверенности инвесторов технологических компаний, что у предприятий будет иметься доступ к передовым чипам Nvidia для поддержания облачных площадок. Но эксперты скептически оценили тренд на облачные хранилища, отметив, что Nvidia и сама является инвестором подобной компании. Также представители рынка заверили, что ценность чипов может снизиться после выхода усовершенствованных моделей от конкурентов при учете сокращения затрат на ИИ в экономике.