FT: Уолл-Стрит предоставила $11 млрд займов компаниям на ИИ-чипы от Nvidia
Крупнейшие финансовые организации Уолл-Стрит предоставили займы IT-компаниям, покупающим чипы искусственного интеллекта (ИИ) у американской Nvidia. Общая сумма долга составила $11 млрд, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В частности, займы получили Blackstone, Pimco, Carlyle и BlackRock. За последний год ряд эти компании создали «новый прибыльный рынок», пишет газета, предоставляя облачные площадки для вычислений создающих ИИ-продукты компаниям. По информации издания, Уолл-Стрит занялась предоставлением займов для уверенности инвесторов технологических компаний, что у предприятий будет иметься доступ к передовым чипам Nvidia для поддержания облачных площадок. Но эксперты скептически оценили тренд на облачные хранилища, отметив, что Nvidia и сама является инвестором подобной компании. Также представители рынка заверили, что ценность чипов может снизиться после выхода усовершенствованных моделей от конкурентов при учете сокращения затрат на ИИ в экономике.
1 ноября Apple, Amazon и Intel завершили неделю бигтеха на бирже. Отчетная неделя корпораций показала, что облачные сервисы стали одной из опор их бизнеса, оставшись источником роста, но общие результаты компаний оказались ниже ожиданий инвесторов. Разочаровывающие квартальные результаты крупных технологических компаний понизили фондовые индексы 31 октября, в результате чего S&P 500 получил первый ежемесячный убыток с апреля, отмечал The Wall Street Journal (WSJ). Ранее аналитики спрогнозировали, что такой вариант для биржи наиболее возможен при слабой отчетности Apple.
Вслед за акциями технологических компаний начали снижаться и индексы бирж, на которых технологические компании и торгуют активами. Nasdaq лидировала в падении, потеряв более 2% до 18 130 пунктов. На стоимость акций технологических корпораций также оказала давление высокая доходность 10-летних казначейских облигаций. Показатель выгоды вырос, превысив 4,3%. Согласно отчету казначейства США, индекс цен на расходы на личное потребление вырос на 2,1% в сентябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, и близко к цели в 2% инфляции, установленной денежно-кредитными политиками.