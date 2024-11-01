Apple, Amazon и Intel завершили неделю бигтеха на бирже
Американские корпорации Apple, Amazon и Intel завершили неделю бигтеха на бирже, отчетная неделя корпораций показала, что облачные сервисы стали одной из опор их бизнеса, оставшись источником роста.
Акции компании Apple просели в цене на 1%, стоимость бумаги на 13:50 мск составила $223 против $225 на закрытии торгов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Как отмечает Bloomberg, инвесторы обеспокоены угрозой падения выручки, так как компания не уложилась в ранние консенсус-прогнозы аналитиков в 7%. Согласно отчету за IV финансовый период, компания увеличила этот показатель лишь на 6%. Кроме того, не выглядят убедительными суммарные продажи в Китае, несмотря на чуть возросший показатель продаж модели iPhone, как и финансовая отдача от затяжного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Доходы компании продолжают снижаться четвертый финансовый квартал подряд, отмечает агентство. Накануне публикации отчета акции компании прибавили в цене почти 17% до закрытия торгов 30 октября, но сейчас продолжают падать.
Американская компания Amazon преодолела спад в облачном подразделении и увеличила квартальную выручку на 11%, до $158,9 млрд, при прибыли в $17,4 млрд. Выручка растет быстрее расходов уже седьмой квартал подряд, отмечает Bloomberg. По состоянию на 13:50 акции компании на Nasdaq прибавили в цене 6,5% до $198. Генеральный директор Энди Джесси назвал ИИ «действительно необычным большим, но важным шансом», за который, как сообщил гендир, компания намерена «агрессивно уцепиться». Выручка от облачных активов выросла на 19% до $27,5 млрд. Операционная прибыль, полученная подразделением, составила $10,4 млрд, что превысило средний прогноз аналитиков в $9,12 млрд.
Корпорация Intel получила огромный убыток в $16,6 млрд в III квартале 2024 г., но дала оптимистичный прогноз продаж на следующий квартал в $13,3–$14,3 млрд выручки. По состоянию на 13:50 мск котировки компании на Nasdaq выросли на 5% до $22. Убыток должен ограничиться прошлым кварталом и связан с реструктуризацией и ускоренной амортизацией производственных активов, отметили в компании. Несмотря на слабую отчетность, компания остается первым претендентом на крупные госсубсидии по программе возвращения полупроводниковой отрасли в США, сообщает Bloomberg.
Разочаровывающие квартальные результаты крупных технологических компаний понизили фондовые индексы 31 октября, в результате чего S&P 500 получил первый ежемесячный убыток с апреля, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Ранее аналитики спрогнзировали, что такой вариант для биржи наиболее возможен при слабой отчетности Apple. Накануне публикации последних отчетов бигтех компаниями, акции технологических гигантов Microsoft и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) упали.
Акции Meta упали после того, как владелец Facebook заявил, что ожидает «значительного» роста капитальных затрат в следующем году. Акции Microsoft потеряли более 5% в ходе дневных торгов после того, как компания-разработчик программного обеспечения спрогнозировала более медленный рост своего облачного бизнеса. При этом компании в своих отчетах сообщили об увеличении выручки и чистой прибыли, но эксперты в разговоре с Reuters сообщили, что высокая доля вовлеченности разработок в области ИИ «смазывает результаты».
Вслед за акциями начали снижаться и индексы бирж, на которых технологические компании и торгуют активами. Nasdaq лидировал в падении, потеряв более 2% до 18 130 пунктов. На стоимость акций технологических корпораций также оказала давление высокая доходность 10-летних казначейских облигаций. Показатель выгоды вырос, превысив 4,3%. Согласно отчету казначейства США, индекс цен на расходы на личное потребление вырос на 2,1% в сентябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенному Dow Jones, и близко к цели 2% инфляции, установленной денежно-кредитными политиками.