Apple, Amazon и Intel завершили неделю бигтеха на бирже

Акции компании Apple просели в цене на 1%, стоимость бумаги на 13:50 мск составила $223 против $225 на закрытии торгов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Как отмечает Bloomberg, инвесторы обеспокоены угрозой падения выручки, так как компания не уложилась в ранние консенсус-прогнозы аналитиков в 7%. Согласно отчету за IV финансовый период, компания увеличила этот показатель лишь на 6%. Кроме того, не выглядят убедительными суммарные продажи в Китае, несмотря на чуть возросший показатель продаж модели iPhone, как и финансовая отдача от затяжного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Доходы компании продолжают снижаться четвертый финансовый квартал подряд, отмечает агентство. Накануне публикации отчета акции компании прибавили в цене почти 17% до закрытия торгов 30 октября, но сейчас продолжают падать.