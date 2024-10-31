Акции Microsoft и Meta просели на фоне неудовлетворенности инвесторов

Вслед за акциями начали снижаться и индексы бирж, на которых технологические компании и торгуют активами. Nasdaq лидировал в падении, потеряв более 2% до 18 130 пунктов. S&P 500 упал примерно на 1,5% до 5719, хотя ранее эти биржи показывали стремительный рост на фоне удачного выступления главы Tesla Илона Маска. Снижение индекса грозит привести показатель S&P 500 к первому ежемесячному падению за пять месяцев. Результаты повлияли на более широкие рынки и подчеркнули, как крупные технологические компании сталкиваются с более жесткой конкуренцией в этом сезоне отчетности. Инвесторы получат больше результатов 31 октября, так как Apple и Amazon должны отчитаться только после закрытия торгов, добавляет WSJ.