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Акции Microsoft и Meta просели на фоне неудовлетворенности инвесторов

Ведомости

Акции технологических гигантов Microsoft и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) падают. Активы Meta по состоянию на 20:30 мск сократились в цене на 4,4% до $565, тогда как акции Microsoft просели на 5,51%, или до $408, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Акции Meta упали после того, как владелец Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) заявил, что ожидает «значительного» роста капитальных затрат в следующем году, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Акции Microsoft потеряли более 5% в ходе дневных торгов после того, как компания-разработчик программного обеспечения спрогнозировала более медленный рост своего облачного бизнеса. При этом компании в своих отчетах сообщили об увеличении выручки и чистой прибыли, но эксперты в разговоре с Reuters уверены, что высокая доля вовлеченности разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) «смазывает результаты».

«Рынок в целом разочарован прогнозами по "мегатехнологиям", особенно в отношении расходов Meta на ИИ, а также более медленной, чем ожидалось, интеграции ИИ в облачную платформу Microsoft», – рассказал главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби.

Вслед за акциями начали снижаться и индексы бирж, на которых технологические компании и торгуют активами. Nasdaq лидировал в падении, потеряв более 2% до 18 130 пунктов. S&P 500 упал примерно на 1,5% до 5719, хотя ранее эти биржи показывали стремительный рост на фоне удачного выступления главы Tesla Илона Маска. Снижение индекса грозит привести показатель S&P 500 к первому ежемесячному падению за пять месяцев. Результаты повлияли на более широкие рынки и подчеркнули, как крупные технологические компании сталкиваются с более жесткой конкуренцией в этом сезоне отчетности. Инвесторы получат больше результатов 31 октября, так как Apple и Amazon должны отчитаться только после закрытия торгов, добавляет WSJ.

На стоимость акций технологических корпораций также оказала давление высокая доходность 10-летних казначейских облигаций. Показатель выгоды вырос, превысив 4,3%. Согласно отчету казначейства США, индекс цен на расходы на личное потребление вырос на 2,1% в сентябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенному Dow Jones, и близко к цели 2% инфляции, установленной денежно-кредитными политиками. При сохранении ключевого показателя по инфляции ожидается снижение ключевой ставки со стороны федеральной резервной службы (ФРС, американский регулятор). 18 сентября ФРС понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.

25 октября индекс биржи Nasdaq Composite достиг нового рекордного внутридневного максимума. Отметка достигла 18 690 пунктов, предыдущий рекорд составлял 18 671. По сообщению биржи, аналитики по-прежнему верят, что ФРС снизит ставки на 0,25% в следующем месяце, но инструмент FedWatch от биржи, торгующей в основном фьючерсами CME, указывает, что оставления ставки без изменений в декабре – 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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