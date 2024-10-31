Акции Microsoft и Meta просели на фоне неудовлетворенности инвесторов
Акции технологических гигантов Microsoft и Meta
Акции Meta упали после того, как владелец Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) заявил, что ожидает «значительного» роста капитальных затрат в следующем году, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Акции Microsoft потеряли более 5% в ходе дневных торгов после того, как компания-разработчик программного обеспечения спрогнозировала более медленный рост своего облачного бизнеса. При этом компании в своих отчетах сообщили об увеличении выручки и чистой прибыли, но эксперты в разговоре с Reuters уверены, что высокая доля вовлеченности разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) «смазывает результаты».
«Рынок в целом разочарован прогнозами по "мегатехнологиям", особенно в отношении расходов Meta на ИИ, а также более медленной, чем ожидалось, интеграции ИИ в облачную платформу Microsoft», – рассказал главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби.
Вслед за акциями начали снижаться и индексы бирж, на которых технологические компании и торгуют активами. Nasdaq лидировал в падении, потеряв более 2% до 18 130 пунктов. S&P 500 упал примерно на 1,5% до 5719, хотя ранее эти биржи показывали стремительный рост на фоне удачного выступления главы Tesla Илона Маска. Снижение индекса грозит привести показатель S&P 500 к первому ежемесячному падению за пять месяцев. Результаты повлияли на более широкие рынки и подчеркнули, как крупные технологические компании сталкиваются с более жесткой конкуренцией в этом сезоне отчетности. Инвесторы получат больше результатов 31 октября, так как Apple и Amazon должны отчитаться только после закрытия торгов, добавляет WSJ.
На стоимость акций технологических корпораций также оказала давление высокая доходность 10-летних казначейских облигаций. Показатель выгоды вырос, превысив 4,3%. Согласно отчету казначейства США, индекс цен на расходы на личное потребление вырос на 2,1% в сентябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенному Dow Jones, и близко к цели 2% инфляции, установленной денежно-кредитными политиками. При сохранении ключевого показателя по инфляции ожидается снижение ключевой ставки со стороны федеральной резервной службы (ФРС, американский регулятор). 18 сентября ФРС понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.
25 октября индекс биржи Nasdaq Composite достиг нового рекордного внутридневного максимума. Отметка достигла 18 690 пунктов, предыдущий рекорд составлял 18 671. По сообщению биржи, аналитики по-прежнему верят, что ФРС снизит ставки на 0,25% в следующем месяце, но инструмент FedWatch от биржи, торгующей в основном фьючерсами CME, указывает, что оставления ставки без изменений в декабре – 24%.