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Индекс Nasdaq установил исторический максимум

Ведомости

Индекс биржи Nasdaq Composite достиг нового рекордного внутридневного максимума. Отметка достигла 18 690 пунктов, предыдущий рекорд составлял 18 671, свидетельствуют данные биржи. Площадка заявляет, что и другие индексы движутся к рекордным значениям.

Nasdaq вырос на чуть более 1,4%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 44 пункта или 0,8% до 5854, а Dow вырос на 127 пункта или 0,3% до 42 501. Оживление индексов обуславливается оптимизмом на Уолл-Стрит на фоне снижения опасений о медленных темпах снижения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной службы (ФРС, американский регулятор). По сообщению Nasdaq, аналитики по-прежнему верят, что ФРС снизит ставки на 0,25% в следующем месяце, но инструмент FedWatch от биржи торгующей в основном фьючерсами CME указывает, что оставления ставки без изменений в декабре – 24%. 17 сентября ФРС впервые с 2020 г. понизила базовую ставку впервые на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.

На экономический «оптимизм» также повлияли результаты Мичиганского университета, который сообщил об улучшении ситуации с потребительскими ценными ровно настолько, сколько просила ФРС для изменения ставки. По информации Financial Times (FT), рост индексов был также обусловлен улучшением позиций технологических компаний. Аналитики в разговоре с изданием отметили, что несмотря на оптимизм на Уолл-Стрит возросшие индексы и снижение запросов инвесторов не внесут изменений в ход выборов президента США 5 ноября. Также преуспели банки, которые показали лучший рост, нежели предполагали консенсус-прогнозы, добавила FT.

Основными драйверами роста индекса Nasdaq стали Tesla, которая увеличила стоимость акций накануне на фоне достаточных обещаний владельца Илона Маска инвесторам, Aplhbet, Amazon, Microsoft и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

17 июля индекс Nasdaq пережил сильнейшее падение с декабря 2022 г. Он упал на 2,77% до 17 997 пункта. Причиной падения стала отрицательная динамика акций производителей микросхем и технологических компаний с высокой капитализацией. Американский индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний, на этом фоне также сильно просел – на 1,39% до 5588 п. Индекс Dow Jones, более ориентированный на промышленность, напротив, вырос на 0,59% и установил новый исторический рекорд на отметке 41 198 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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