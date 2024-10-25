Индекс Nasdaq установил исторический максимум
Индекс биржи Nasdaq Composite достиг нового рекордного внутридневного максимума. Отметка достигла 18 690 пунктов, предыдущий рекорд составлял 18 671, свидетельствуют данные биржи. Площадка заявляет, что и другие индексы движутся к рекордным значениям.
Nasdaq вырос на чуть более 1,4%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 44 пункта или 0,8% до 5854, а Dow вырос на 127 пункта или 0,3% до 42 501. Оживление индексов обуславливается оптимизмом на Уолл-Стрит на фоне снижения опасений о медленных темпах снижения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной службы (ФРС, американский регулятор). По сообщению Nasdaq, аналитики по-прежнему верят, что ФРС снизит ставки на 0,25% в следующем месяце, но инструмент FedWatch от биржи торгующей в основном фьючерсами CME указывает, что оставления ставки без изменений в декабре – 24%. 17 сентября ФРС впервые с 2020 г. понизила базовую ставку впервые на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.
На экономический «оптимизм» также повлияли результаты Мичиганского университета, который сообщил об улучшении ситуации с потребительскими ценными ровно настолько, сколько просила ФРС для изменения ставки. По информации Financial Times (FT), рост индексов был также обусловлен улучшением позиций технологических компаний. Аналитики в разговоре с изданием отметили, что несмотря на оптимизм на Уолл-Стрит возросшие индексы и снижение запросов инвесторов не внесут изменений в ход выборов президента США 5 ноября. Также преуспели банки, которые показали лучший рост, нежели предполагали консенсус-прогнозы, добавила FT.
17 июля индекс Nasdaq пережил сильнейшее падение с декабря 2022 г. Он упал на 2,77% до 17 997 пункта. Причиной падения стала отрицательная динамика акций производителей микросхем и технологических компаний с высокой капитализацией. Американский индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний, на этом фоне также сильно просел – на 1,39% до 5588 п. Индекс Dow Jones, более ориентированный на промышленность, напротив, вырос на 0,59% и установил новый исторический рекорд на отметке 41 198 п.