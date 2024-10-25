Индекс Nasdaq установил исторический максимум

Nasdaq вырос на чуть более 1,4%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 44 пункта или 0,8% до 5854, а Dow вырос на 127 пункта или 0,3% до 42 501. Оживление индексов обуславливается оптимизмом на Уолл-Стрит на фоне снижения опасений о медленных темпах снижения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной службы (ФРС, американский регулятор). По сообщению Nasdaq, аналитики по-прежнему верят, что ФРС снизит ставки на 0,25% в следующем месяце, но инструмент FedWatch от биржи торгующей в основном фьючерсами CME указывает, что оставления ставки без изменений в декабре – 24%. 17 сентября ФРС впервые с 2020 г. понизила базовую ставку впервые на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.