Индекс биржи Nasdaq пережил сильнейшее падение с декабря 2022 года

Спад в акциях производителей чипов и IT-компаний произошел после сообщения Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых торговых ограничений в отношении Китая. По данным агентства, Белый дом заявил союзникам, что если они продолжат предоставлять КНР доступ к передовым технологиям в области полупроводников, то США введут экспортный контроль по поставкам всех товаров с использованием американских технологий – даже тех, что произведены иностранной компанией. Больше всего на фоне этой новости пострадали акции голландской ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для литографии, – они упали на 11%. Сильная просадка наблюдалась также в акциях Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Broadcom, Arm Holdings и Taiwan Semiconductor.