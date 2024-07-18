Индекс биржи Nasdaq пережил сильнейшее падение с декабря 2022 года
Индекс американской биржи Nasdaq Composite 17 июля упал на 2,77% до 17 997 пункта, следует из данных площадки. Это стало сильнейшим однодневным снижением бенчмарка с декабря 2022 г.
Причиной падения стала отрицательная динамика акций производителей микросхем и технологических компаний с высокой капитализацией. Американский индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний, на этом фоне также сильно просел – на 1,39% до 5588 п. Индекс Dow Jones, более ориентированный на промышленность, напротив, вырос на 0,59% и установил новый исторический рекорд на отметке 41 198 п.
Спад в акциях производителей чипов и IT-компаний произошел после сообщения Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых торговых ограничений в отношении Китая. По данным агентства, Белый дом заявил союзникам, что если они продолжат предоставлять КНР доступ к передовым технологиям в области полупроводников, то США введут экспортный контроль по поставкам всех товаров с использованием американских технологий – даже тех, что произведены иностранной компанией. Больше всего на фоне этой новости пострадали акции голландской ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для литографии, – они упали на 11%. Сильная просадка наблюдалась также в акциях Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Broadcom, Arm Holdings и Taiwan Semiconductor.