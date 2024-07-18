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Индекс биржи Nasdaq пережил сильнейшее падение с декабря 2022 года

Ведомости

Индекс американской биржи Nasdaq Composite 17 июля упал на 2,77% до 17 997 пункта, следует из данных площадки. Это стало сильнейшим однодневным снижением бенчмарка с декабря 2022 г.

Причиной падения стала отрицательная динамика акций производителей микросхем и технологических компаний с высокой капитализацией. Американский индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний, на этом фоне также сильно просел – на 1,39% до 5588 п. Индекс Dow Jones, более ориентированный на промышленность, напротив, вырос на 0,59% и установил новый исторический рекорд на отметке 41 198 п.

Спад в акциях производителей чипов и IT-компаний произошел после сообщения Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых торговых ограничений в отношении Китая. По данным агентства, Белый дом заявил союзникам, что если они продолжат предоставлять КНР доступ к передовым технологиям в области полупроводников, то США введут экспортный контроль по поставкам всех товаров с использованием американских технологий – даже тех, что произведены иностранной компанией. Больше всего на фоне этой новости пострадали акции голландской ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для литографии, – они упали на 11%. Сильная просадка наблюдалась также в акциях Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Broadcom, Arm Holdings и Taiwan Semiconductor.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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