Возможность получать вычеты через «Госуслуги» может появиться в 2025 году
Минцифры России готовит запуск услуг по оформлению налоговых вычетов через портал «Госуслуги», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ожидается, что россияне смогут воспользоваться этими услугами в следующем году. Сейчас на портале завершается разработка сервисов для социальных вычетов на образование, медицину, спорт, а также имущественных – за приобретение недвижимости и ипотеку.
28 октября комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки к Уголовному кодексу, предполагающие наказание до семи лет лишения свободы за организацию и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» и ЛДПР еще в декабре 2022 г.