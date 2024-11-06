Возможность получать вычеты через «Госуслуги» может появиться в 2025 году

28 октября комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки к Уголовному кодексу, предполагающие наказание до семи лет лишения свободы за организацию и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» и ЛДПР еще в декабре 2022 г.