«Коммерсантъ»: продажи оборудования для майнинга выросли в два – три раза
На фоне роста стоимости биткойна вырос и спрос на майнинговое оборудование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.
В операторе майнинговых дата-центров BitRiver сообщили, что в IV квартале 2024 г. наблюдается рост спроса примерно в два раза относительно предыдущего квартала на крупные оптовые заказы вычислительного оборудования со стороны российских и зарубежных частных и институциональных клиентов. Еще один собеседник издания заявил о росте спроса на технику в три раза. По его словам, во II и начале III квартала заказывали примерно по 30 устройств в неделю, тогда как в сентябре этот показатель вырос до 200, а с ноября – до 600 устройств.
Также рост стоимости криптовалют всегда сопровождается ростом спроса на майнинговое оборудование, добавили эксперты. Как отмечает бренд-менеджер OXLY Данатар Атаджанов, обычно «спрос на оборудование на фоне быстрого роста самой криптовалюты порождает дефицит, что приводит еще и к росту цен». По словам исполнительного директора Tehnobit Александра Пересичана, самые эффективные устройства для майнинга биткойна – это Bitmain Antminer S21 Pro, MicroBT Whatsminer M66S 310T, Canaan AvalonMiner A1566, Innosilicon A11 Pro. Средняя стоимость за одно устройство составляет 400 000 руб.
15 ноября правительство России одобрило поправки в законопроект о майнинге. Согласно поправкам, цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом, а доходы в виде такой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. Вместе с тем доходы можно уменьшать на расходы, понесенные в связи с майнингом.
На операции с цифровой валютой не будет распространяться НДС. Доходы от них будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Максимальная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет выше 15%. Кроме того, оператор майнинговой инфраструктуры должен будет информировать налоговые органы о людях, осуществляющих майнинг с использованием его инфраструктуры.