«Коммерсантъ»: продажи оборудования для майнинга выросли в два – три раза

В операторе майнинговых дата-центров BitRiver сообщили, что в IV квартале 2024 г. наблюдается рост спроса примерно в два раза относительно предыдущего квартала на крупные оптовые заказы вычислительного оборудования со стороны российских и зарубежных частных и институциональных клиентов. Еще один собеседник издания заявил о росте спроса на технику в три раза. По его словам, во II и начале III квартала заказывали примерно по 30 устройств в неделю, тогда как в сентябре этот показатель вырос до 200, а с ноября – до 600 устройств.