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«Коммерсантъ»: продажи оборудования для майнинга выросли в два – три раза

Ведомости

На фоне роста стоимости биткойна вырос и спрос на майнинговое оборудование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.

В операторе майнинговых дата-центров BitRiver сообщили, что в IV квартале 2024 г. наблюдается рост спроса примерно в два раза относительно предыдущего квартала на крупные оптовые заказы вычислительного оборудования со стороны российских и зарубежных частных и институциональных клиентов. Еще один собеседник издания заявил о росте спроса на технику в три раза. По его словам, во II и начале III квартала заказывали примерно по 30 устройств в неделю, тогда как в сентябре этот показатель вырос до 200, а с ноября – до 600 устройств.

Также рост стоимости криптовалют всегда сопровождается ростом спроса на майнинговое оборудование, добавили эксперты. Как отмечает бренд-менеджер OXLY Данатар Атаджанов, обычно «спрос на оборудование на фоне быстрого роста самой криптовалюты порождает дефицит, что приводит еще и к росту цен». По словам исполнительного директора Tehnobit Александра Пересичана, самые эффективные устройства для майнинга биткойна – это Bitmain Antminer S21 Pro, MicroBT Whatsminer M66S 310T, Canaan AvalonMiner A1566, Innosilicon A11 Pro. Средняя стоимость за одно устройство составляет 400 000 руб.

15 ноября правительство России одобрило поправки в законопроект о майнинге. Согласно поправкам, цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом, а доходы в виде такой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. Вместе с тем доходы можно уменьшать на расходы, понесенные в связи с майнингом.

На операции с цифровой валютой не будет распространяться НДС. Доходы от них будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Максимальная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет выше 15%. Кроме того, оператор майнинговой инфраструктуры должен будет информировать налоговые органы о людях, осуществляющих майнинг с использованием его инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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