Кабмин одобрил поправки в законопроект о майнинге

Кабмин определил список регионов, где уже с 1 декабря 2024 г. может быть временно запрещен майнинг криптовалют, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики 15 ноября. Издание уточняло, что с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. майнинг криптовалют запретят в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. После запрет будет устанавливаться исключительно в зимний сезон, с 15 ноября по 15 марта. Он продлится до 2031 г. Кроме того, с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2031 г. майнинг предлагается полностью запретить В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.