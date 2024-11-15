Кабмин одобрил поправки в законопроект о майнинге
Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту о майнинге. Изменения устанавливают правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и связанные с налоговым контролем обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, говорится в сообщении Минфина РФ.
Согласно поправкам, цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом, а доходы в виде такой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. Вместе с тем доходы можно уменьшать на расходы, понесенные в связи с майнингом.
На операции с цифровой валютой не будет распространяться НДС. Доходы от них будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Максимальная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет выше 15%.
Кроме того, оператор майнинговой инфраструктуры должен будет информировать налоговые органы о людях, осуществляющих майнинг с использованием его инфраструктуры.
Согласно утвержденным 1 ноября требованиям к майнингу криптовалют, его смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и организации после того, как их включат в специальный реестр. Те, кто не не имеет статуса ИП, смогут заниматься майнингом, соблюдая лимиты энергопотребления – 6000 килотватт-часов в месяц. Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на сайте сервис «МайнингРеестр» для регистрации майнеров.
Кабмин определил список регионов, где уже с 1 декабря 2024 г. может быть временно запрещен майнинг криптовалют, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики 15 ноября. Издание уточняло, что с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. майнинг криптовалют запретят в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. После запрет будет устанавливаться исключительно в зимний сезон, с 15 ноября по 15 марта. Он продлится до 2031 г. Кроме того, с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2031 г. майнинг предлагается полностью запретить В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.