Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Кабмин одобрил поправки в законопроект о майнинге

Ведомости

Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту о майнинге. Изменения устанавливают правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и связанные с налоговым контролем обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, говорится в сообщении Минфина РФ.

Согласно поправкам, цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом, а доходы в виде такой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. Вместе с тем доходы можно уменьшать на расходы, понесенные в связи с майнингом.

На операции с цифровой валютой не будет распространяться НДС. Доходы от них будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Максимальная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет выше 15%.

Кроме того, оператор майнинговой инфраструктуры должен будет информировать налоговые органы о людях, осуществляющих майнинг с использованием его инфраструктуры.

Согласно утвержденным 1 ноября требованиям к майнингу криптовалют, его смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и организации после того, как их включат в специальный реестр. Те, кто не не имеет статуса ИП, смогут заниматься майнингом, соблюдая лимиты энергопотребления – 6000 килотватт-часов в месяц. Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на сайте сервис «МайнингРеестр» для регистрации майнеров.

Кабмин определил список регионов, где уже с 1 декабря 2024 г. может быть временно запрещен майнинг криптовалют, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики 15 ноября. Издание уточняло, что с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. майнинг криптовалют запретят в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. После запрет будет устанавливаться исключительно в зимний сезон, с 15 ноября по 15 марта. Он продлится до 2031 г. Кроме того, с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2031 г. майнинг предлагается полностью запретить В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных