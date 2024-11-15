«Коммерсантъ»: правительство намерено ограничить майнинг в ряде регионов

По данным издания, с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. майнинг криптовалют будет запрещен в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Затем запрет будет вводиться только в зимний сезон, с 15 ноября по 15 марта. Он продлится до 2031 г. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках майнинг предлагается полностью запретить с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2031 г.