«Коммерсантъ»: правительство намерено ограничить майнинг в ряде регионов
Российское правительство определило список регионов, где уже с 1 декабря 2024 г. может быть временно запрещен майнинг криптовалют. В некоторых он будет запрещен до 2031 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики.
По данным издания, с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. майнинг криптовалют будет запрещен в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Затем запрет будет вводиться только в зимний сезон, с 15 ноября по 15 марта. Он продлится до 2031 г. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках майнинг предлагается полностью запретить с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2031 г.
Минэнерго последние несколько лет борется с крупными добытчиками криптовалюты, которые, «усугубляют локальные энергодефициты», отмечает издание, подчеркивая, что основная цель запретов – заставить майнеров уезжать в другие регионы с избытком энергомощности.
13 ноября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции «Сбера» «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» рассказал, что в экономике России могут появиться проблемы с дефицитом электроэнергии в ближайшие 5-10 лет из-за развития майнинга.
При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?»
1 ноября также стало известно об инициативе правительство ограничить добычу майнинга в ряде регионов. Так, решение об этом будет принимать кабмин. Среди обязанностей майнеров в сообщении правительства указывалось предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.