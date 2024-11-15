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«Коммерсантъ»: правительство намерено ограничить майнинг в ряде регионов

Ведомости

Российское правительство определило список регионов, где уже с 1 декабря 2024 г. может быть временно запрещен майнинг криптовалют. В некоторых он будет запрещен до 2031 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики.

По данным издания, с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г. майнинг криптовалют будет запрещен в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Затем запрет будет вводиться только в зимний сезон, с 15 ноября по 15 марта. Он продлится до 2031 г. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках майнинг предлагается полностью запретить с 1 декабря 2024 г. по 15 марта 2031 г.

Минэнерго последние несколько лет борется с крупными добытчиками криптовалюты, которые, «усугубляют локальные энергодефициты», отмечает издание, подчеркивая, что основная цель запретов – заставить майнеров уезжать в другие регионы с избытком энергомощности.

13 ноября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции «Сбера» «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» рассказал, что в экономике России могут появиться проблемы с дефицитом электроэнергии в ближайшие 5-10 лет из-за развития майнинга.

При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?»

1 ноября также стало известно об инициативе правительство ограничить добычу майнинга в ряде регионов. Так, решение об этом будет принимать кабмин. Среди обязанностей майнеров в сообщении правительства указывалось предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, куда была зачислена валюта. ФНС, органы прокуратуры и дознания, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к адресам-идентификаторам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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