Орешкин: В РФ может возникнуть дефицит электроэнергии из-за активного майнинга

При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?».