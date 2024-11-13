Орешкин: В РФ может возникнуть дефицит электроэнергии из-за активного майнинга
В экономике России могут появиться проблемы с дефицитом электроэнергии в ближайшие 5-10 лет из-за развития майнинга. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».
При этом Орешкин отметил, что проблем с утилизацией электроэнергии в России нет. Вопрос, по мнению замглавы, состоит в том, «сможем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?».
В сентябре президент Владимир Путин поручил правительству вместе с энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, в том числе с использованием механизмов проектного финансирования.
Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке, по его словам, составляет 69 млрд кВт ч в год, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 96 млрд кВт ч. Программа должна ликвидировать назревающий в регионе дефицит электроэнергии – прежде всего за счет ввода новой генерации, уточнил президент. «Уже сейчас некоторые районы, населенные пункты и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего сдерживаются строительство, промышленные объекты, инфраструктура», – подчеркнул президент.