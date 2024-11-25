Huawei выпустит смартфон с собственным программным обеспечением

Американские санкции в 2019 г. закрыли Huawei доступ к мобильным сервисам Google и заставили компанию выпустить первую версию HarmonyOS, которая была основана на открытом коде Android, что позволило запускать приложения Android на ее телефонах. Тем временем разработчики Huawei медленно создавали HarmonyOS Next, которую ее поклонники стали называть «родной Harmony» или «чистокровной Harmony». Разработчики приложений также должны адаптировать свои продукты для работы на новой кодовой базе. Они рассказали, что Huawei с декабря прошлого года организует онлайн- и офлайн-тренинги и экспресс-курсы, чтобы помочь им сориентироваться в новой платформе.