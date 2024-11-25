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Huawei выпустит смартфон с собственным программным обеспечением

Ведомости

Китайская корпорация Huawei собирается выпустить первый флагманский смартфон Mate 70 с собственной операционной системой. Об этом сообщает Financial Times.

Mate 70 будет оснащен операционной системой HarmonyOS Next, которую Huawei надеется сделать третьей основной мобильной операционной системой наряду с iOS от Apple и Android от Google.

Издание усматривает в этой новости демонстрацию того, что санкции США, направленные на ослабление компании, вместо этого укрепили статус Huawei как технологического гиганта. В прошлом месяце группа сообщила, что за первые девять месяцев 2024 г. продажи подскочили на 30% по сравнению аналогичным периодом с годом ранее.

Американские санкции в 2019 г. закрыли Huawei доступ к мобильным сервисам Google и заставили компанию выпустить первую версию HarmonyOS, которая была основана на открытом коде Android, что позволило запускать приложения Android на ее телефонах. Тем временем разработчики Huawei медленно создавали HarmonyOS Next, которую ее поклонники стали называть «родной Harmony» или «чистокровной Harmony». Разработчики приложений также должны адаптировать свои продукты для работы на новой кодовой базе. Они рассказали, что Huawei с декабря прошлого года организует онлайн- и офлайн-тренинги и экспресс-курсы, чтобы помочь им сориентироваться в новой платформе.

США с 11 ноября запретили тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. В конце октября TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после того, как обнаружила свой чип на китайском процессоре Huawei. Компания из КНР ограничена в покупке этой технологии «в целях защиты национальной безопасности США», писало Reuters. Минторг США ответил агентству, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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