Bloomberg: SpaceX намерена повысить свою оценку до $350 млрд
SpaceX предпринимателя Илона Маска планирует увеличить свою стоимость до $350 млрд, сейчас американская компания ведет переговоры о тендерном предложении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В случае, если SpaceX будет оценена в $350 млрд, то компания станет самым дорогим стартапом в мире. В последний раз SpaceX оценивался примерно в $210 млрд в тендерном предложении в начале 2024 г., отмечает агентство.
15 ноября стало известно, что SpaceX готовится выдвинуть в декабре тендерное предложение о продаже существующих акций по цене около $135 за штуку, писала газета Financial Times со ссылкой на источники. При такой цене вся компания будет стоить порядка $255 млрд.
Компания SpaceX является производителем космической техники и крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах.
13 октября SpaceX впервые успешно посадила на стартовый комплекс ракету-носитель Super Heavy в рамках пятого испытательного полета. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.