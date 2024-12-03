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Bloomberg: SpaceX намерена повысить свою оценку до $350 млрд

Ведомости

SpaceX предпринимателя Илона Маска планирует увеличить свою стоимость до $350 млрд, сейчас американская компания ведет переговоры о тендерном предложении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В случае, если SpaceX будет оценена в $350 млрд, то компания станет самым дорогим стартапом в мире. В последний раз SpaceX оценивался примерно в $210 млрд в тендерном предложении в начале 2024 г., отмечает агентство.

15 ноября стало известно, что SpaceX готовится выдвинуть в декабре тендерное предложение о продаже существующих акций по цене около $135 за штуку, писала газета Financial Times со ссылкой на источники. При такой цене вся компания будет стоить порядка $255 млрд.

Компания SpaceX является производителем космической техники и крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах.

13 октября SpaceX впервые успешно посадила на стартовый комплекс ракету-носитель Super Heavy в рамках пятого испытательного полета. Первый ускоритель ракеты Super Heavy был запущен со стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, прежде чем отделиться на высоте примерно 70 км и начать возвращение на Землю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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