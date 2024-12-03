Более 60% россиян пользовались технологиями ИИ в течение последнего года

Наиболее активно искусственный интеллект используется среди молодежи. Согласно данным ВЦИОМа, среди «зумеров» и «младших миллениалов» показатель достигает 86–87%, в поколении «застоя» ИИ используют четверо из 10 человек (42%), в поколении «оттепели» – каждый четвертый или пятый (23%). В исследовании также указано, что использование ИИ связано также с уровнем образования (74% в группе с незаконченным высшим и высшим против 42% в группе с неполным средним), урбанизированностью (69–77% в обеих столицах и городах-миллионниках против 49% в селах) и предпочитаемым способом медиапотребления (80% среди пользователей интернета против 13% в числе активных телезрителей).