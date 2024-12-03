Более 60% россиян пользовались технологиями ИИ в течение последнего года
В течение последнего года технологии искусственного интеллекта (ИИ) применяли 63% россиян, в то время как три года назад лишь треть жителей страны могли объяснить, что это такое, следует из результатов опроса граждан РФ на тему искусственного интеллекта, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ проводил исследование 26 ноября, в нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Согласно итогам опроса, по большей части жители страны пользовались голосовыми помощниками и текстовыми запросами в чат GPT (по 31%). Отмечено также, что женщины обращаются к голосовым помощникам чаще мужчин (35% против 28%).
Более половины опрошенных – 54% – воспринимают ИИ как помощника, а 76% уверены, что ИИ допустимо применять в учебе (69% из них упоминают о соблюдении правил, а 7% считают возможным использование ИИ без каких-либо ограничений).
Наиболее активно искусственный интеллект используется среди молодежи. Согласно данным ВЦИОМа, среди «зумеров» и «младших миллениалов» показатель достигает 86–87%, в поколении «застоя» ИИ используют четверо из 10 человек (42%), в поколении «оттепели» – каждый четвертый или пятый (23%). В исследовании также указано, что использование ИИ связано также с уровнем образования (74% в группе с незаконченным высшим и высшим против 42% в группе с неполным средним), урбанизированностью (69–77% в обеих столицах и городах-миллионниках против 49% в селах) и предпочитаемым способом медиапотребления (80% среди пользователей интернета против 13% в числе активных телезрителей).
2 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на консорциум АНО «Вычислительная техника» писал, что разработчики искусственного интеллекта в России на 40% нарастили инвестиции в оборудование в 2024 г. Согласно данным консорциума, выпуск технологий ИИ с этого года увеличился на 10,5%, вложения в оборудование занимают 14,2%.