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Более 60% россиян пользовались технологиями ИИ в течение последнего года

Ведомости

В течение последнего года технологии искусственного интеллекта (ИИ) применяли 63% россиян, в то время как три года назад лишь треть жителей страны могли объяснить, что это такое, следует из результатов опроса граждан РФ на тему искусственного интеллекта, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ проводил исследование 26 ноября, в нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Согласно итогам опроса, по большей части жители страны пользовались голосовыми помощниками и текстовыми запросами в чат GPT (по 31%). Отмечено также, что женщины обращаются к голосовым помощникам чаще мужчин (35% против 28%).

Более половины опрошенных – 54% – воспринимают ИИ как помощника, а 76% уверены, что ИИ допустимо применять в учебе (69% из них упоминают о соблюдении правил, а 7% считают возможным использование ИИ без каких-либо ограничений).

Наиболее активно искусственный интеллект используется среди молодежи. Согласно данным ВЦИОМа, среди «зумеров» и «младших миллениалов» показатель достигает 86–87%, в поколении «застоя» ИИ используют четверо из 10 человек (42%), в поколении «оттепели» – каждый четвертый или пятый (23%). В исследовании также указано, что использование ИИ связано также с уровнем образования (74% в группе с незаконченным высшим и высшим против 42% в группе с неполным средним), урбанизированностью (69–77% в обеих столицах и городах-миллионниках против 49% в селах) и предпочитаемым способом медиапотребления (80% среди пользователей интернета против 13% в числе активных телезрителей).

2 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на консорциум АНО «Вычислительная техника» писал, что разработчики искусственного интеллекта в России на 40% нарастили инвестиции в оборудование в 2024 г. Согласно данным консорциума, выпуск технологий ИИ с этого года увеличился на 10,5%, вложения в оборудование занимают 14,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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