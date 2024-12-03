WSJ: против Microsoft подали коллективный антимонопольный иск на $1,27 млрд

В иске утверждается, что Microsoft использует свое доминирующее положение на рынке операционных систем (ОС) и «несправедливо взимает с корпоративных клиентов более высокую плату». Это происходит в случае, если они используют ОС Windows Server вместе с облачными платформами компаний-конкурентов, таких как Google, Amazon и Alibaba.