Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

WSJ: против Microsoft подали коллективный антимонопольный иск на $1,27 млрд

Ведомости

В Великобритании против американской корпорации Microsoft подан коллективный антимонопольный иск на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,27 млрд), сообщает газета The Wall Street Journal. Иск подала юридическая фирма Scott+Scott.

В иске утверждается, что Microsoft использует свое доминирующее положение на рынке операционных систем (ОС) и «несправедливо взимает с корпоративных клиентов более высокую плату». Это происходит в случае, если они используют ОС Windows Server вместе с облачными платформами компаний-конкурентов, таких как Google, Amazon и Alibaba.

Иск был подан 3 декабря в Апелляционный суд по вопросам конкуренции в Великобритании. Истец Мария Луиза Штази, представляющая интересы британских компаний, заявила, что подход Microsoft ограничивает конкуренцию, тем самым склоняя клиентов к использованию Azure – облачной платформы Microsoft.

В ноябре WSJ со ссылкой на источники также сообщала, что антимонопольная служба США готовится инициировать проверки в отношении крупных технологических компаний. Собеседники издания заявляли, что проверки коснутся Google и Microsoft.

27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Проверки усилились после серии инцидентов, связанных с кибербезопасностью, уточнялось в публикации. Microsoft находится под пристальным вниманием торговой комиссии более года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных