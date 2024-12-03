WSJ: против Microsoft подали коллективный антимонопольный иск на $1,27 млрд
В Великобритании против американской корпорации Microsoft подан коллективный антимонопольный иск на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,27 млрд), сообщает газета The Wall Street Journal. Иск подала юридическая фирма Scott+Scott.
В иске утверждается, что Microsoft использует свое доминирующее положение на рынке операционных систем (ОС) и «несправедливо взимает с корпоративных клиентов более высокую плату». Это происходит в случае, если они используют ОС Windows Server вместе с облачными платформами компаний-конкурентов, таких как Google, Amazon и Alibaba.
Иск был подан 3 декабря в Апелляционный суд по вопросам конкуренции в Великобритании. Истец Мария Луиза Штази, представляющая интересы британских компаний, заявила, что подход Microsoft ограничивает конкуренцию, тем самым склоняя клиентов к использованию Azure – облачной платформы Microsoft.
27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Проверки усилились после серии инцидентов, связанных с кибербезопасностью, уточнялось в публикации. Microsoft находится под пристальным вниманием торговой комиссии более года.