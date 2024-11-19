WSJ: антимонопольная служба США готовится проверить технологические компании

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что высшие должностные лица министерства юстиции решили обратиться к суду с просьбой заставить компанию Google, принадлежащую Alphabet, продать Chrome. По информации источников, минюст попросит судью, который в августе постановил, что Google незаконно монополизировала поисковый рынок, потребовать принятия мер, связанных с искусственным интеллектом и операционной системой смартфонов Android. Антимонопольные чиновники также планируют рекомендовать федеральному судье Амиту Мехте ввести требования по лицензированию данных. Bloomberg отмечает, что если Мехта примет эти предложения, они могут изменить рынок онлайн-поиска и бурно развивающуюся индустрию искусственного интеллекта.