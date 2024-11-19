WSJ: антимонопольная служба США готовится проверить технологические компании
Антимонопольная служба США готовится инициировать последние проверки в отношении крупных технологических компаний, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В частности, чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена планируют «сделать больше выстрелов» в технологическую индустрию, прежде чем покинуть свой пост, тем самым «выйдя из четырехлетней гонки агрессивного правоприменения». Согласно информации издания, минюст намерен попросить суд рассмотреть структурные изменения в бизнесе Google. Согласно документу, просмотренному The Wall Street Journal, Google в случае неудовлетворения жалобы Минюста может лишиться своих приложений на мобильных устройствах. Также источники уверяют, что готовится расследование и в отношении Microsoft.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что высшие должностные лица министерства юстиции решили обратиться к суду с просьбой заставить компанию Google, принадлежащую Alphabet, продать Chrome. По информации источников, минюст попросит судью, который в августе постановил, что Google незаконно монополизировала поисковый рынок, потребовать принятия мер, связанных с искусственным интеллектом и операционной системой смартфонов Android. Антимонопольные чиновники также планируют рекомендовать федеральному судье Амиту Мехте ввести требования по лицензированию данных. Bloomberg отмечает, что если Мехта примет эти предложения, они могут изменить рынок онлайн-поиска и бурно развивающуюся индустрию искусственного интеллекта.
Антимонопольные органы хотят, чтобы судья обязал Google продать Chrome – самый распространенный в мире браузер, – потому что он представляет собой ключевую точку доступа, через которую многие люди пользуются поисковой системой.
9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает возможность разделения Google и обращения в суд с требованием к компании продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).