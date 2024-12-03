Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Кабмин подготовит нацпроект «Биоэкономика» в течение нескольких месяцев

Ведомости

Правительство России подготовит новый национальный проект «Биоэкономика» в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам технологического лидерства.

«В течение нескольких месяцев подготовим еще один национальный проект – "Биоэкономика". И начнем строить инфраструктуру в регионах для использования биологического сырья. Разрабатывать уникальные технологии, которые востребованы в сельском хозяйстве, экологии и при создании целого ряда лекарственных препаратов», – сказал он.

По словам Мишустина, восемь профильных нацпроектов в рамках технологической сферы охватывают секторы, где для России «критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок». Среди них он упомянул авиа- и судостроение, инновационный транспорт, медицину, фармацевтику, химию, гражданские беспилотные авиационные системы и др.

Председатель правительства сообщил, что в ближайшее время все связанные с этими направлениями инициативы будут рассмотрены на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Их запуск запланирован на январь, необходимые средства на реализацию предусмотрены в федеральном бюджете, добавил Мишустин.

Кабмин намерен работать над расширением приоритетных направлений действующих госпрограмм, в частности по радиоэлектронике, промышленному и научно-технологическому развитию. Новые нацпроекты, такие как «Экономика данных» и «Международная кооперация и экспорт», поспособствуют открытию производств и наращиваю выпуска продукции, отметил Мишустин.

О новом нацпроекте по биоэкономике «Ведомости» писали в октябре. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, его запустят в апреле 2025 г. На форуме «Биопром» он сообщил, что правительство находится в активной фазе по подготовке стратегического документа. Развитие биоэкономики было обозначено в качестве одной из задач по достижению национальной цели «Технологическое лидерство» до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. в майском указе президента Владимира Путина наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных