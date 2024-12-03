Кабмин подготовит нацпроект «Биоэкономика» в течение нескольких месяцев
Правительство России подготовит новый национальный проект «Биоэкономика» в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам технологического лидерства.
«В течение нескольких месяцев подготовим еще один национальный проект – "Биоэкономика". И начнем строить инфраструктуру в регионах для использования биологического сырья. Разрабатывать уникальные технологии, которые востребованы в сельском хозяйстве, экологии и при создании целого ряда лекарственных препаратов», – сказал он.
По словам Мишустина, восемь профильных нацпроектов в рамках технологической сферы охватывают секторы, где для России «критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок». Среди них он упомянул авиа- и судостроение, инновационный транспорт, медицину, фармацевтику, химию, гражданские беспилотные авиационные системы и др.
Председатель правительства сообщил, что в ближайшее время все связанные с этими направлениями инициативы будут рассмотрены на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Их запуск запланирован на январь, необходимые средства на реализацию предусмотрены в федеральном бюджете, добавил Мишустин.
Кабмин намерен работать над расширением приоритетных направлений действующих госпрограмм, в частности по радиоэлектронике, промышленному и научно-технологическому развитию. Новые нацпроекты, такие как «Экономика данных» и «Международная кооперация и экспорт», поспособствуют открытию производств и наращиваю выпуска продукции, отметил Мишустин.
О новом нацпроекте по биоэкономике «Ведомости» писали в октябре. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, его запустят в апреле 2025 г. На форуме «Биопром» он сообщил, что правительство находится в активной фазе по подготовке стратегического документа. Развитие биоэкономики было обозначено в качестве одной из задач по достижению национальной цели «Технологическое лидерство» до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. в майском указе президента Владимира Путина наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.