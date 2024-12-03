Кабмин подготовит нацпроект «Биоэкономика» в течение нескольких месяцев

О новом нацпроекте по биоэкономике «Ведомости» писали в октябре. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, его запустят в апреле 2025 г. На форуме «Биопром» он сообщил, что правительство находится в активной фазе по подготовке стратегического документа. Развитие биоэкономики было обозначено в качестве одной из задач по достижению национальной цели «Технологическое лидерство» до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. в майском указе президента Владимира Путина наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.