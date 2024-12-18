Запуск частной ракеты Kairos в Японии снова не удался

По данным телерадиокомпании, ракета несла на борту пять небольших спутников. Если бы ее удалось вывести на орбиту, это был бы первый подобный запуск в Японии, осуществленный частной компанией. В материале указано, что этот запуск стал вторым неудачным после попытки в марте 2024 г., компания намерена «быстро выяснить причину».