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Запуск частной ракеты Kairos в Японии снова не удался

Ведомости

Попытка запустить твердотопливную ракету Kairos-2, разработанную токийской компанией Space One, не увенчалась успехом, сообщает телерадиокомпания NHK.

Ракета была запущена со стартовой площадки в префектуре Вакаяма, запуск не удался из-за неисправности. На пресс-конференции компания сообщила, что примерно через три минуты после запуска «были предприняты шаги по приостановке полета на время сгорания второй ступени ракеты». Отмечается, что «это был отличный опыт».

По данным телерадиокомпании, ракета несла на борту пять небольших спутников. Если бы ее удалось вывести на орбиту, это был бы первый подобный запуск в Японии, осуществленный частной компанией. В материале указано, что этот запуск стал вторым неудачным после попытки в марте 2024 г., компания намерена «быстро выяснить причину».

13 марта Reuters писало, что ракета Kairos-1 компании Space One взорвалась спустя пять секунд после старта. Тогда в технологической компании не уточнили, чем было вызвано самоуничтожение после зажигания двигателя первой ступени. Отмечалось, что ракета самоуничтожается при выявлении ошибки в траектории полета, скорости или системе управления: это требуется для снижения рисков для людей на земле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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