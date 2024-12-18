Запуск частной ракеты Kairos в Японии снова не удался
Попытка запустить твердотопливную ракету Kairos-2, разработанную токийской компанией Space One, не увенчалась успехом, сообщает телерадиокомпания NHK.
Ракета была запущена со стартовой площадки в префектуре Вакаяма, запуск не удался из-за неисправности. На пресс-конференции компания сообщила, что примерно через три минуты после запуска «были предприняты шаги по приостановке полета на время сгорания второй ступени ракеты». Отмечается, что «это был отличный опыт».
По данным телерадиокомпании, ракета несла на борту пять небольших спутников. Если бы ее удалось вывести на орбиту, это был бы первый подобный запуск в Японии, осуществленный частной компанией. В материале указано, что этот запуск стал вторым неудачным после попытки в марте 2024 г., компания намерена «быстро выяснить причину».
13 марта Reuters писало, что ракета Kairos-1 компании Space One взорвалась спустя пять секунд после старта. Тогда в технологической компании не уточнили, чем было вызвано самоуничтожение после зажигания двигателя первой ступени. Отмечалось, что ракета самоуничтожается при выявлении ошибки в траектории полета, скорости или системе управления: это требуется для снижения рисков для людей на земле.